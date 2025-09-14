เปิดคลิปนาทีระทึก! เพลิงไหม้เรือ ท่าเรือวัดราชสิงขร หลุดลอยกลางเจ้าพระยา จนท.เร่งดับไฟ
.
เมื่อเวลา 18 .45 น.วันที่ 14 กันยายน ศูนย์วิทยุพระราม 199 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารที่จอด บริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม ผ่านแอปพลิเคชันไลน์และสายด่วน 199 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อควบคุมเพลิง และป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม ไม่มีผู้ติดค้าง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทั้งนี้มีรายงานว่า เพลิงลุกไหม้เรือที่จอดเทียบท่า จำนวน 1 ลำ และลุกลามเรือที่อยู่กลางน้ำจำนวน 2 ลำ เชือกผูกเรือขาดเรือจึงลอยไปยังกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้
ล่าสุดมีรายงานว่า เพลิงได้สงบแล้วเจ้าหน้าที่กำลีงเข้าตรวจสอบความเสียหาย ยและสาเหตุของไฟไหม้ รวมถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและเรือที่อยู่บริเวณใกล้เคียง