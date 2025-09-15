หนุ่ม19 ซิ่งรถเบนซ์ ชนลุงขับจักรยานยนต์ จอดรอข้ามสะพานเสียชีวิต

หนุ่ม 19 ซิ่งรถเบนซ์ ชนลุงขับจยย.จอดรอข้ามสะพานเสียชีวิต
เวลา 03.30 น.วันที่ 15 กันยายน ร.ต.ท.เอกรัตน์ มีดี รอง สว.สอบสวนสภ.คลองหลวงได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันและมีผู้เสียชีวิต บริเวณถนนเอราวัณ1 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.คลองหลวงแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 รายทราบชื่อนายสุนันท์ บุดดีหงส์ อายุ 52 ปี ชาว ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สภาพศพนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าคลิก ล้มคว่ำอยู่และมีรอยชนที่ข้างรถด้านขวาเสียหาย ห่างออกไปประมาณ 10 เมตรพบรถนั่งส่วนบุคคลยี่ห้อเบนซ์ ที่ด้านรถมีรอยชนกระจกหน้ารถแตก และกระจกมองข้างด้านขวาแตก ได้รับความเสียหาย โดยมีนายภานุวิชญ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี เป็นคนขับยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสภ.คลองหลวง ได้ให้ข้อมูลว่า มีคนขับรถกระบะบอกว่าตนเองขับตามรถจักรยานยนต์มาและรถจักรยานยนต์กำลังจะเลี้ยวข้ามสะพาน ข้ามคลอง จังหวะนั้นรถเบนซ์ขับตามหลังมาและแซงรถของตนเองไปรถกับรถจักรยานยนต์เข้าอย่างแรง จึงทำให้คนขับรถจักรยานยนต์เสียชีวิต ส่วนนายภานุวิชญ์ คนขับรถเบนซ์ได้ให้ข้อมูลว่าตนเองขับรถจะไปส่งแฟนที่คลองห้า
ด้านร.ต.ท.เอกรัตน์ มีดี รอง สว.สอบสวนสภ.คลองหลวง หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำผู้เสียชีวิต ส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง และจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอีกครั้งของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ พร้อมทั้งได้นำตัวนายภานุวิชญ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 19 ปี คนขับรถเบนซ์ ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.คลองหลวง