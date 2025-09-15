ระทึก ไฟไหม้โรงงานกำจัดสารเคมี ซอยแสมดำ ระดมกำลังช่วย-ประสานหน่วยงานสิ่งแวดล้อมตรวจ

ระทึก ไฟไหม้โรงงานกำจัดสารเคมี ซอยแสมดำ จนท.ระดมเร่งทำการดับ ประสานหน่วยงานสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจสอบ
เมื่อเวลา 06.35 น.วันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรมกำจัดสารเคมี ซอยแสมดำ 17 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด พบกลุ่มควันพวยพุ่งและแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ ภายในห้องกำจัดสารเคมี ประเภทแมกนีเซียม และกรดซัลฟิริก ซึ่งไม่สามารถใช้น้ำทำการดับได้ เจ้าหน้าที่จึงฉีดน้ำบริเวณรอบๆเพื่อป้องกันเพลิงไหม้ลุกลาม และเจ้าหน้าที่ของโรงงานได้ใช้รถแม็คโครนำทรายและปูนซีเมนต์ขาวมาเทกลบพื้นที่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของ กทม.และสำนักงานเขตฯเข้าตรวจสอบภายในโรงงานเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไป