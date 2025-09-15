ศาลเลื่อนไต่สวน คดี หมออั้ม ฟ้องหมิ่น อาร์ต พศุตม์ ไป 14 ต.ค. ยันดำเนินคดีถึงที่สุด

ศาลเลื่อนไต่สวน หมออั้ม ฟ้องหมิ่น ‘อาร์ต พศุตม์’ 14 ต.ค.เจ้าตัวยันดำเนินคดีถึงที่สุด ไม่มีไกล่เกลี่ย
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดี อทย.794/2568 ที่ นพ.อิราวัต อารีกิจ หรือ หมออั้ม ฟ้องหมิ่นประมาท นายพศุตม์ บานแย้ม นักแสดงชื่อดังในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
จากกรณีที่คู่ความมีการโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงกันในโลกโซเชียล จนมีข้อความถ้อยคำที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทฯ นพ.อิราวัต เลยนำคดีมาฟ้อง
วันนี้ นพ.อิราวัต โจทก์ พร้อมด้วย นายกัณพัศฐ์ สิงห์ทอง ทนายโจทก์ เดินทางมาขึ้นไต่สวนมูลฟ้อง
นพ.อิราวัตกล่าวว่า ในวันนี้ตนมาไต่สวนมูลฟ้องกรณีที่นายพศุตม์เข้าใจผิดจากการที่ตนโพสต์โซเชียลแล้วไปกล่าวถึงเจ้าตัว ซึ่งตนมีการชี้แจงไปหลายครั้งแต่อีกฝ่ายไม่เข้าใจ จึงมีการตอบโต้จนตนได้รับความเสียหายไปถึงวิชาชีพ และครอบครัว จึงจำเป็นต้องใช้สิทธิเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเอง และจะได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ และเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย ต้องดูว่าในวันนี้นายพศุตม์จะเข้ามาฟังการไต่สวนหรือไม่ แต่หากศาลจะเลื่อนนัดตนก็ไม่ค้าน
เมื่อถามว่าจะดำเนินการถึงที่สุดเลยหรือไม่ นพ.อิราวัตกล่าวว่า ที่ผ่านมามีทางผู้ใหญ่หลายคนติดต่อมา แต่ไม่เห็นท่าทีของความเข้าใจและความอะลุ่มอล่วย และสำนึกผิดทั้งๆ ที่ตนมีความอาวุโสมากกว่า รวมถึงเคยช่วยเหลือกันมาก่อน ซึ่งตนยืนยันว่าไม่มีการต่อสายส่วนตัวและสำนึกอย่างจริงใจ แต่กลับกระทำความผิดเข้าข่ายหมิ่นประมาท และดูหมิ่นศักดิ์ศรี และให้แฟนคลับของฝ่ายนั้นรวมถึงมีการสร้างสื่ออวตารเข้ามาด่าทอตนเองจนเสียหายถึงครอบครัว ซึ่งปกติตนจะมีการวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องในโซเชียล แม้จะมีความเห็นต่างตนก็ไม่ติดใจ แต่เมื่อกระทบถึงครอบครัวและใส่ร้ายป้ายสี ตนจึงจำเป็นต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดและไม่มีการไกล่เกลี่ยแน่นอน
นพ.อิราวัตกล่าวต่อว่า ส่วนจุดไหนที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐาน โดยคดีในวันนี้มีการกระทำที่มองว่าผิดกฎหมายทั้งหมด 128 กรรม เพียงพอแล้วที่จะดำเนินคดีได้ และตนยืนยันว่าส่วนตัวของตนกับนายพศุตม์ไม่มีความขัดแย้งกัน และได้โพสต์ขอโทษภายหลังจากเกิดเรื่อง 6 ชั่วโมงแล้ว และไม่ได้โพสต์โดยมีความหมายถึงอีกฝ่ายเลย
นายกัณพัศฐ์ ทนายความส่วนตัวของ นพ.อิราวัต เปิดเผยว่า วันนี้มีการไต่สวนมูลฟ้องไปไม่มากเรื่องจากติดคดีอื่นหลายคดีจึงให้เลื่อนไปไต่สวนมูลฟ้องต่อนัดหน้าวันที่ 14 ต.ค. 2568