สอท.3 เคลียร์ปมเบอร์โทรบน Google Maps ปลอม – เผยช่องทางติดต่อจริง หลังชาวบ้านโวยบัญชีถูกอายัด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) ได้ชี้เเจงประเด็นข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฎบน Google Maps ซึ้งประชาชนไม่สามารถติดต่อได้ ดังนี้
จากกรณีที่มีประชาชนผู ้บริสุทธิ ์หลายคนประสบปัญหาถูก “อายัดบัญชี” ต้องสงสัยกระทำผิด – เอี่ยวบัญชีม้าจนได้รับความเดือดร้อนหนัก ส่งผลให้มีประชาชนมีความประสงค์ติดต่อเพื ่อสอบถามข้อมูลมายัง บก.สอท.3 เป็นจำนวนมาก
โดยมีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามายังเบอร์ 081-6947178 ที ่ปรากฎบน Google Maps “บก.สอท.3”
แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จากการตรวจสอบพบว่าสถานที่ดังกล่าว ไม่ได้สร้างขึ ้นโดยเจ้าหน้าที ่ของ บก.สอท.3
เป็นการจัดทำขึ้นโดยบุคคลทั่วไปที่มีบัญชี Google ซึ่งสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลใน Google Maps ได้ และสามารถแก้ไขตำแหน่งที่อยู่ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดการร้องเรียนมายัง บก.สอท.3 และถูกนำเสนอไปยังสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย
บก.สอท.3 ขอชี้แจงข้อมูลที่ตั้งที่ที่ถูกต้อง โดยสร้างในรูปแบบ officially ปรากฎตามภาพที ่แนบมา พร้อมทั้งแนบ
Qr code และลิงก์ Google Maps กองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (แห่งใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 043-009-882 ดังนี้