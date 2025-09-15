ชาวบ้านรวมตัวร้อง เจ้าอาวาสที่ศรีสะเกษ ถือบัญชีวัดเอง กังขาการใช้เงิน ปูดตั้งคนใกล้ชิดเป็นกก.วัด

ชาวบ้านศรีสะเกษรวมตัวร้องเจ้าอาวาสวัดดัง สงสัยใช้เงินผิดวัตถุประสงค์-ตั้งกรรมการวัดเอง
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่หน้ากองบังคับการปราบปราม ตัวแทนชาวบ้านกว่า 10 คนจาก ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ หลังจากพบว่ามีการใช้เงินวัดอย่างไม่โปร่งใสและผิดวัตถุประสงค์มานานหลายปี
ตัวแทนชาวบ้านเล่าว่า เมื่อช่วงต้นปี 2567 วัดประกาศว่าต้องการเงินบริจาคกว่า 1 ล้านบาท เพื่อบูรณะพระวิหารให้แล้วเสร็จทันงานประจำปี ซึ่งก็มีผู้มีจิตศรัทธาโอนเงินเข้ามาครบจำนวน แต่เมื่อถึงกำหนดงาน พระวิหารก็ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ทำให้ผู้ใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่งต้องบริจาคเงินเพิ่มเพื่อทำให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จทันเวลา โดยมีเงื่อนไขให้เจ้าอาวาสออกมาชี้แจงว่าเงินบริจาคก้อนแรกหายไปไหน แต่จนถึงขณะนี้เจ้าอาวาสก็ยังไม่มีการชี้แจงใดๆ
นอกจากปัญหาเรื่องเงินบริจาคแล้ว ชาวบ้านยังสงสัยในประเด็นการบริหารจัดการวัด โดยเฉพาะการตั้งคณะกรรมการวัดที่มีจำนวนมากผิดปกติ เนื่องจากวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์เพียง 6 รูป แต่เจ้าอาวาสกลับแต่งตั้งคณะกรรมการวัดถึง 47 คน ส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดกับเจ้าอาวาส ทำให้ชาวบ้านไม่เห็นด้วยและได้มีการจัดประชุมเพื่อตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมา แต่เจ้าอาวาสก็ไม่ยอมลงนามรับรอง โดยอ้างว่าคณะกรรมการชุดใหม่ “ไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม”
ชาวบ้านยังระบุอีกว่า บัญชีของวัดมีถึง 3 บัญชี และเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสในการบริหารการเงินของวัด
ทั้งนี้ ชาวบ้านได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ยอมรับไม่ได้ที่มีคนหากินกับผ้าเหลืองเช่นนี้ และต้องการให้ตำรวจสอบสวนกลางเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและกอบกู้ศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อวัดกลับคืนมา
