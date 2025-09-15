ตั้งกก.สอบ ‘รอง ผกก.’ ข่มขู่หญิงท้อง 5 เดือน เผยเป็นญาติกัน ผู้เสียหายให้อภัย ไม่ติดใจเอาความ

จากกรณีโลกโซเชียลแชร์คลิปวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นหญิงตั้งครรภ์รายหนึ่งกำลังนั่งเล่นหน้าบ้านกับเพื่อน ในพื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ถูกตำรวจนายหนึ่ง สวมเสื้อสีฟ้า ทราบต่อมาว่าเป็น รอง ผกก.สืบสวน สภ.แห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น เดินปรี่เข้ามาด่าทอและทำท่าเหมือนจะทำร้ายร่างกายฝ่ายหญิงที่นั่งอยู่ ก่อนที่มารดาของฝ่ายหญิงจะเดินเข้ามาห้าม แต่รอง ผกก.คนดังกล่าวยังแสดงท่าทีคุกคามและใช้คำพูดด่าทอ
อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 12 กันยายน หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่ สภ.มัญจาคีรี เพื่อเป็นหลักฐาน เนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะผู้ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 กันยายน ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.อนุวัตร สุวรรณภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้เรียกนายตำรวจคนดังกล่าวคือ พ.ต.ท. รอง ผกก.สืบสวน สภ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เข้ามาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมเชิญผู้เสียหายคือ น.ส.มา (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี พร้อมมารดา ร่วมพูดคุย
จากการพูดคุยทราบว่าคู่กรณีเป็นญาติกัน และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิดกัน ก่อนที่ พ.ต.ท.ผู้ก่อเหตุจะแสดงความขอโทษและยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมี พล.ต.ต.อนุวัตร พร้อมด้วยรองผู้บังคับการ เป็นสักขีพยานและรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีก
พล.ต.ต.อนุวัตรกล่าวว่า หลังจากทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ให้ พ.ต.ท.เข้ามาช่วยราชการที่ ศปก.ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น พร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนทางวินัย หากพบการกระทำเข้าข่ายความผิดข้อใดก็จะดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
พล.ต.ต.อนุวัตรกล่าวว่า จากการสอบถาม พ.ต.ท.ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุตามคลิป พ.ต.ท.ได้มาขนของที่บ้านพัก ซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของผู้เสียหาย และได้พบผู้เสียหายนั่งอยู่กับเพื่อนผู้หญิง โดยเข้าใจว่าฝ่ายผู้เสียหายมีการแสดงกิริยาเยาะเย้ย จึงได้พูดต่อว่าด้วยเสียงดัง และเดินตรงเข้าหาผู้เสียหาย แต่มีญาติและบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าห้ามปรามไว้ และบอกว่าฝ่ายหญิงกำลังตั้งท้อง 5 เดือน จึงไม่มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น และ ต่อมา พ.ต.ท.ได้เดินทางออกจากที่เกิดเหตุไป อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่ สภ.มัญจาคีรีโดยระบุว่ามีความกังวลว่าจะได้รับอันตรายต่อตนเองและครอบครัว จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ด้านผู้เสียหายกล่าวว่า หลังเกิดเหตุ พ.ต.ท.ได้ติดต่อมาขอพูดคุย ขอโทษ และปรับความเข้าใจกันแล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องในครอบครัว เพราะมีความเกี่ยวเนื่องเป็นญาติกัน จึงไม่ติดใจเอาความใดๆ และขณะนี้สบายใจขึ้นแล้ว
ผู้เสียหายระบุอีกว่า ในวันเกิดเหตุเกิดความเข้าใจผิดว่าตนไปทำหน้าเยาะเย้ยใส่ แต่ที่จริงแล้วเกิดจากความเข้าใจผิด ซึ่ง พ.ต.ท.เป็นญาติที่เติบโตมาด้วยกัน แต่เพิ่งเคยเหตุมีพฤติกรรมแบบนี้ครั้งแรก เพราะในวันเกิดเหตุ พ.ต.ท.ได้มาขนของ ซึ่งเป็นตู้เย็นที่นำมาวางขายที่บ้านยาย อาจจะเหนื่อยกับการที่มีขนของและเครียดสะสม จึงเกิดเหตุการณ์ที่ปรากฏตามคลิป และได้มีการพูดคุยเพื่อให้ พ.ต.ท.ได้ปรับพฤติกรรม เพราะตำรวจต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน และตนก็ให้อภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น