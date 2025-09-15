รวบหนุ่มขับรถหรูปอร์เช่ แต่สวมทะเบียนปลอม อีกคัน ‘สาว’ ขับเก๋งเถื่อน อ้างรุ่นพี่ขายให้ไม่มีเล่ม

ตร.ทางหลวงจับหนุ่มขับรถหรูปอร์เช่ ใช้ทะเบียนปลอม อ้างซื้อทางเฟซบุ๊ก ส่วนอีกคันเป็นรถฮอนด้าเถื่อน เจ้าของตัวจริงสุดดีใจหลังตามหามาสองปี
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผกก.3 บก.ทล.พ.ต.ท.อิทธิศักดิ์ ค้ำคูณ สวญ.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.พ.ต.ต.บดี ดวนพล สว.ส.ทล.2 กก.3 บก.ทล.
ร่วมกันจับกุม นายพงศกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี ข้อหา ”มีและใช้เอกสารราชการปลอม” พร้อมของกลางรถเก๋งปอร์เช่ สไปเดอร์ อาร์เอส สีเหลือง ป้ายทะเบียนปลอม (ป้ายแดง) จำนวน 2 แผ่น,ป้ายทะเบียนปลอม จำนวน 2 แผ่น
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชลบุรี พบรถเก๋งปอร์เช่ สไปเดอร์ อาร์เอส สีเหลือง มีนายพงศกานต์ฯ เป็นผู้ขับขี่ เมื่อตรวจสอบแผ่นป้ายทะเบียนที่ติดมากับตัวรถ ปรากฏว่าไม่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอม
สอบสวน นายพงศกานต์ ให้การว่าเมื่อปี 2563 ตนไปซื้อป้ายทะเบียนปลอม มาจากเพจเฟซบุ๊ก ราคาประมาณ 3,000–5,000 บาท และนำมาติดไว้ที่รถคันนี้ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักสภ.เสม็ด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ต่อมาวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชลบุรี พบรถเก๋งฮอนด้าแจ๊ส สีขาว มี นางสาวอภิญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี เป็นผู้ขับขี่ เมื่อตรวจสอบปรากฏว่าเป็นรถทะเบียนระงับใช้ จึงขอตรวจสอบเอกสารคู่มือประจำรถและตัวเลขถังรถ ปรากฏว่า มีชื่อน.ส.บุษาฯ เป็นผู้ครอบครอง
สอบสวนน.ส.อภิญญา ให้การว่าตนซื้อรถคันดังกล่าวมาจากรุ่นพี่ที่รู้จักกันในราคา 100,000 บาท ได้ประมาณ 2 ปีแล้ว โดยไม่ได้มีการโอนทะเบียน หรือทำสัญญาซื้อขายแต่อย่างใด จึงนำตัวผู้ต้องหาส่ง สภ.พัทยาดำเนินคดีในข้อหา “มีและใช้เอกสารราชการปลอม” ต่อไป
ต่อมาเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยัง น.ส.บุษา ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถคันดังกล่าว เบื้องต้นรถคันนี้ตนให้เพื่อนยืมไปใช้งาน ต่อมาทราบว่าเพื่อนนำเอารถไปจำนำ ก็พยายามติดตามหามาโดยตลอด กระทั่งตำรวจแจ้งว่าพบรถคันที่ตนตามหา ก็รู้สึกดีใจมาก เพราะไม่คิดเลยว่าจะได้คืน หลังจากนี้ก็จะนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปติดต่อขอรับรถคืนที่สภ.เมืองพัทยาต่อไป