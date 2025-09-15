อายัดทัน เงินยาย 2.5 ล้าน หลังตร.บุกห้ามโอนแก๊งคอล แต่ไม่เชื่อ โทรแจ้งจับตร.ตัวจริง

บุกห้าม ยายวัย 83 โอนเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 5 ล้าน แต่ยายไม่ฟัง ไม่เชื่อว่าโดนหลอก ไล่ตำรวจกลับไป แถมโทรฟ้องมิจฉาชีพว่าตำรวจมากวน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน AOC 1441 หรือศูนย์ One Stop Service หน่วยงานภายใต้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แก้ปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์ ตรวจสอบพบการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ ของคุณยายวัย 83 ปี ที่โอนเงินให้มิจฉาชีพ จึงแจ้งไปยังตำรวจพื้นที่ ให้เข้าไปตรวจสอบ แต่คุณยายไม่เชื่อ ด่าตำรวจตัวจริงที่หน้าบ้าน เพราะหลงเชื่อตำรวจปลอมในโทรศัพท์ จึงประสานตำรวจสน. พระโขนง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.พระโขนง จึงได้เข้าพูดคุยกับคุณยายวัย 83 ปี ที่บ้านพัก ว่า อย่าโอนเงินให้มิจฉาชีพอีก หลังธนาคารพบความผิดปกติ เนื่องจากคุณยายถอนเงินออกมาหลายล้านบาท จึงประสานงานไปที่ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441 ให้แจ้งมายังตำรวจนครบาล เพื่อตรวจสอบการโอนเงินของคุณยายโดยด่วน
ปรากฎว่าเมื่อตำรวจมาถึงบ้าน คุณยายไม่เชื่อ แถมยังคุยโทรศัพท์กับตำรวจปลอมในมือถือตลอดเวลา แล้วไม่เชื่อว่าตำรวจที่มาหน้าบ้านเป็นตำรวจจริง จนตำรวจตัวจริงอ่อนใจ ทำได้เพียงแค่ประสานงานผู้นำในชุมชน ให้ช่วยดูแลคุณยาย และเตือนเรื่องนี้ ล่าสุดคุณยายมาแจ้งความแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน แต่ยังไม่ได้เงินคืน
ข้อมูลของตำรวจพบว่า คุณยายโอนเงินไปทั้งหมด 5 ครั้ง
ครั้งแรกวันที่ 3 กันยายน ฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารแห่งหนึ่ง 3 ล้าน 5 แสนบาท
วันที่ 4 กันยายน โอนเงินสดไป 4 แสนบาท
วันที่ 5 กันยายน โอนไปอีก 3 แสนบาท
วันที่ 8 กันยายน โอนไปอีก 3 แสนบาท
วันที่ 10 กันยายน โอนไปอีก 4 แสน 5 หมื่นบาท
รวมยอดเงินที่เสียไป 4 ล้าน 9 แสน 5 หมื่นบาท
ตำรวจที่รับเรื่องคนแรก คือ พันตำรวจเอก ภูมิยศ เหล็กกล้า รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ระบุว่า หากธนาคารพบความผิดปกติการถอนเงินจะส่งเรื่องมายังท้องที่ จากนั้นตำรวจในพื้นที่ก็จะทำการตรวจสอบและลงพื้นที่ทันที ซึ่งในมุมมองของตำรวจที่ทำงานมองว่า ศูนย์ AOC ถือว่าเป็นข้อดีของตำรวจ เพราะทำง่ายขึ้น อย่างน้อยก็ทำให้ผู้เสียหายรู้ตัว ว่าถูกหลอก ทำให้ผู้เสียหายไม่ถูกหลอกในครั้งต่อไป และสามารถติดตามเงินมาคืนผู้เสียหายได้รวดเร็วขึ้น
สำหรับคดีนี้เป็นเพราะ AOC ตรวจสอบเจอก่อน ทำให้สามารถอายัดเงินได้ 2 ล้าน 5 แสนบาท แม้ผู้เสียหายจะยังไม่แจ้งความ ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนไล่เส้นเงินบัญชีต่างๆ เพิ่มเติม