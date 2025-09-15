โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พล.ต.ท.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย พร้อมตำแหน่ง เยียวยาคืนสิทธิ
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจและพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2568 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาว่า
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รายพลตำรวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพระราชทานยศ พลตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ และเรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นั้น
เนื่องจากคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจได้มีคำวินิจฉัย ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2566 ระหว่าง พลตำรวจตรีศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (ผู้ร้องทุกข์) กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ 1) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (คู่กรณีในการร้องทุกข์ที่ 2) โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเพื่อยกเลิกการคัดเลือกแต่งตั้งให้ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งให้ผู้ร้องทุกข์ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการในตำแหน่งที่เหมาะสมย้อนหลังไปถึงวาระการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี 2566 และเยียวยาคืนสิทธิอันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้ร้องทุกข์
.ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจแล้ว และขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรีศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และขอพระราชทานยศ พลตำรวจโท ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว
บัดนี้ ความทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และพระราชทานยศ พลตำรวจโท ตามที่เสนอ.