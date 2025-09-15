บิ๊กต่าย ไม่นิ่งนอนใจ เรียก ผบช.ทั่วปท. ถกด่วน!! 16 ก.ย.นี้ ปมอายัดบัญชีม้า

ผบ.ตร. ไม่ได้นิ่งนอนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ที่ได้รับผลกระทบบัญชีถูกอายัดหรือระงับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ (บัญชีม้า) นัดประชุมตำรวจทั่วประเทศแก้ไขปัญหา
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารว่ามีประชาชนผู้บริสุทธิ์ ได้รับผลกระทบจากการอายัดบัญชีหรือระงับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเรียกร้องให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามมาตรการบัญชีม้านั้น วันนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้เรียกประชุมเร่งด่วน
โดยมี พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ/ ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปอส.ตร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.), ศปอส.ตร. เพื่อรับฟังข้อมูลอย่างละเอียดรอบด้าน รวมทั้งได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และธนาคารแห่งประเทศไทย แล้ว เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของตำรวจให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยจะไม่ให้กระทบกับแนวปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และจะไม่ผลักภาระให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้รับผิดชอบ แต่จะบูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน กสทช.
โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะรีบดำเนินการในการรับแจ้งเรื่องปลดอายัดบัญชีที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้เร็วที่สุด หรือช่วยลดปัญหาในการเดินทางของผู้ได้รับผลกระทบ หรือกรณีที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงาน
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้วางกรอบ แนวทาง โดยจะสั่งการให้แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศดำเนินการทันทีในวันพรุ่งนี้ (16 กันยายน 2568) เวลา 10.00 น. ได้ให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 และผู้บังคับการตำรวจนครบาล/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ผบ.ตร. มีความเข้าใจในประชาชนที่ใช้ “บัญชีที่สุจริต” ในการทำอาชีพ ใช้จ่ายตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม สำนักงานตำรวจแห่งชาติและทุกหน่วยจะร่วมกันป้องกันปราบปราม เพื่อไม่ให้คนร้ายหรือมิจฉาชีพใช้ช่องว่างในการนำกรณีดังกล่าว มาเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด ที่สร้างผลเสียหายร้ายแรงต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป
ขณะเดียวกัน ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. มีหนังสือวิทยุในราชการ ตร. ด่วนที่สุด ที่ 0001(ผบ)/187 ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น, ภ.1-9, สอท, ก. กมค, หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศปก.ตร. และ โฆษก ตร. ผบก.สท., สส. และ ลก.ตร. ผู้รับทราบ จตช./ผอ.ศปอส.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. และรอง จตช./รอง ผอ.ศปอส.ตร.
ใจความว่า 1.ด้วยปรากฏข้อมูลข่าวสารว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากการอายัดบัญชีหรือระงับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเรียกร้องให้หน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือหรือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 2.เพื่อให้การขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการตรวจสอบสถานะทางบัญชีที่ถูกอายัดหรือถูกระงับฯ การรับแจ้งเรื่องของพนักงานสอบสวน และให้ทุกหน่วยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผบ.ตร. จึงกำหนดการประชุมในวันอังคารที่ 16 ก.ย.2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. และประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยให้ดำเนินการดังนี้
โดยผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพประกอบด้วย ผบช.น./ภ.1-9 และ รอง ผบช.น /ภ.1-9 (ที่รับผิดชอบงานสอบสวนและรับผิดชอบงาน ศปอส.ตร.), ผบก.น.ภ.1.9 และ ภ.จว. ทุกจังหวัด โดยให้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกนาย (Zoom Meeting) และผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ศปก.ตร. ประกอบด้วย จตช./ผอ.ศปอส.ตร., ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. และรอง จตช./รอง ผอ.ศปอส.ตร., ผบช.สอท. หรือผู้แทน, ผบช.ก. หรือผู้แทน, ผบช.กมค. หรือผู้แทน, เลขานุการ ศปอส.ตร. ทำหน้าที่เลขานุการฯ, โฆษก ตร. หรือผู้แทน, ผบก.สท.