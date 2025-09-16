สลด!ชายวัย 37 จบเสียชีวิต ปรับทุกข์กับเพื่อนเครียด ถูกระงับบัญชีใช้เงินไม่ได้ โยง บัญชีม้า

สลด!ชายวัย37จบเสียชีวิต เพิ่งปรับทุกข์กับเพื่อนเครียด ถูกระงับบัญชีใช้เงินไม่ได้โยง บัญชีม้า
.
เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 16 กันยายน ร.ต.อ.ณัฐพล. เสรีกุล รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเสาธง พนักงานสอบสวนเวร รับแจ้งเหตุ พบผู้สียชีวิต ภายบ้านพัก แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบศพ นาย สมหวัง อายุ 37 ปี ตรวจสอบผู้เสียชีวิตผูกคออยู่ในรั้วบ้านที่จอดรถ
สอบสวนเบื้องต้น เพื่อนผู้เสียชีวิต ให้การว่า ผู้เสียชีวิตได้ปรับทุกข์ ระบายความเครียดเรื่อง บัญชีที่ถูกระงับไม่สามารถใช้เงินได้ซึ่งเป็นบัญชีที่เกี่ยวโยงกับบัญชีม้าที่ถูกระงับ ต่อมาเวลาประมาณ 24.00 น. ได้แยกย้ายกันพักผ่อน ซึ่ง ผู้เสียชีวิต พักอยู่คนเดียว ต่อมาทราบว่าเสียชีวิต จากตรวจสอบ สอบภายในบ้านที่เกิดเหตุ ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นข้าวของ