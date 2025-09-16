ผบ.ตร.ยันเอง ชายผูกคอตายไม่ได้ถูกระงับบัญชีม้า ชี้มีประวัติเสพยา
วันที่ 16 กันยายน จากกรณีที่ช่วงเช้าวันนี้ มีชายวัย 37 ปี ผูกคอตายที่จอดรถภายในบ้านในพื้นที่ สน.บางเสาธง โดยมีเพื่อนผู้เสียชีวิตเป็นคนแจ้งเหตุการตาย และให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า เมื่อคืนผู้เสียชีวิตได้ปรับทุกข์ระบายความเครียดเกี่ยวกับเรื่องถูกระงับบัญชี ไม่สามารถใช้เงินได้ เนื่องจากบัญชีมีความเกี่ยวโยงกับบัญชีม้าที่ถูกระงับ ต่อมาได้แยกย้ายกันไปพักผ่อน และผู้เสียชีวิตอยู่คนเดียว ก่อนที่จะพบว่าเสียชีวิตจากการผูกคอตาย
คืบหน้าล่าสุดที่ชั้น 20 ศูนย์ปฎิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร เปิดเผยว่าเบื้องต้นรับทราบการรายงานจากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตมีการพูดคุยกับเพื่อน แต่ก็อาจเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้
ซึ่งทางตำรวจนครบาลได้ตรวจสอบพบว่าผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้มีเหตุถูกระงับบัญชีแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้สั่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 แล้ว ว่าให้ตรวจสอบเพิ่มเติมในรายละเอียดลึกลงไป ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไร พร้อมย้ำว่าการตรวจสอบพบว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกระงับบัญชี
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวต่อว่า ผู้เสียชีวิตมีประวัติเคยพบว่ามีการเสพยาเสพติด โดยจะเรียกเพื่อนผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำ เพื่อดูว่าสิ่งที่ผู้เสียชีวิตปรับทุกข์นั้นมีเรื่องหนี้สินหรือถูกระงับบัญชีจริงเท็จแค่ไหน และจะให้ทางนครบาลรายงานให้ทราบโดยเร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่าหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีที่ถูกอายัดแล้วเสียชีวิต ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการรับผิดชอบหรือการเยียวยาในส่วนตรงนี้หรือไม่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า การเยียวยา จะเกิดจากการที่รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อน ซึ่งหากเกิดเหตุจากเรื่องที่เป็นเรื่องหนี้สิน ก็ต้องคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่าเกิดจากหนี้สินอะไร และสามารถที่จะมีหน่วยงานอะไรช่วยเหลือได้บ้าง แต่หากสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากเรื่องอื่นก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไป
หากพบว่าผู้เสียชีวิต เป็นผู้กระทำผิดเกี่ยวกับบัญชีม้า ก็ต้องเป็นไปตามกฏหมายวิอาญา ว่าผู้กระทำผิดเสียชีวิตในเรื่องคดี แต่คิดว่าหากเป็นอย่างนั้น ผู้เสียชีวิตอาจจะเกิดความกดดันจากตัวเอง ที่กระทำความผิดแล้วไปหลอกลวงเงินคนอื่นจนจบชีวิตตัวเอง ก็จะต้องมีการชันสูตรตรวจสอบสาเหตุการตายด้วยกระบวนการ
เมื่อถามว่า หากตำรวจมีการพูดกดดันจนทำให้ผู้เสียชีวิตผูกคอตาย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริงก่อน