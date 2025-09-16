ด่วน! หญิงพลัดตก ห้างดังย่านลาดพร้าว เสียชีวิต
เมื่อเวลา 18.50 น. วันที่ 16 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุ หญิงสาวอายุประมาณ 40 ปี พลัดตกจากอาคารจอดรถ ห้างสรรพสินค้าดังย่านลาดพร้าว เบื้องต้นยืนยันว่าเสียชีวิตสภาพในที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ก่อนหน้านี้เดินผ่านบริเวณดังกล่าวยังไม่พบอะไร แต่เมื่อเดินกลับมาบริเวณเดิมกลับพบร่างหญิงรายดังกล่าวนอนอยู่บนพร้อมสะพายกระเป๋า ไม่พบเลือด จึงคิดว่าเป็นลม แต่หลังจากนั้นก็เห็นเจ้าหน้าที่รุดเข้าตรวจสอบพื้นที่ จึงทราบว่ามีคนพลัดตกจากตึกอาคารจอดรถ
ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป
