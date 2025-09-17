ด่วน! ศาลสั่งจำคุก 6 ปี ‘เจ๋ง ดอกจิก’ – ‘ศรีสุวรรณ’ โดน 4 ปี คดีรีดทรัพย์อธิบดีกรมข้าว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กันยายน ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับ นายศรีสุวรรณ จรรยา และนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ “เจ๋ง ดอกจิก” พร้อมพวกรวม 5 คน ในข้อหาเรียกรับทรัพย์สินจากอธิบดีกรมการข้าว
ศาลมีคำสั่งพิพากษา จำคุก นายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก 6 ปี ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ด้าน นายศรีสุวรรณ พร้อมพวกโดนคนละ 4 ปี ฐานสนับสนุน
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 ม.ค.2567 หลังจากที่อธิบดีกรมการข้าวเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ว่าถูกกลุ่มผู้ต้องหาเรียกรับเงินจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อแลกกับการไม่ร้องเรียนเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกรมการข้าว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดในเวลาต่อมา
สำหรับข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งนั้น นายยศวริศ ชูกล่อม ถูกดำเนินคดีในฐานะ “เจ้าพนักงานของรัฐ” รวม 6 ข้อหาหลัก เช่น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และการเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา พร้อมผู้ต้องหาอีก 3 คนคือ น.ส.พิมณัฏฐา, นายเอกลักษณ์, และ น.ส.ณพัชญ์ปภา ถูกดำเนินคดีในฐาน “ร่วมกันสนับสนุน” การกระทำความผิดของเจ้าพนักงานรัฐ
หลังการสอบสวนเสร็จสิ้น คณะพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่มีพฤติการณ์หลบหนี จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องนำตัวไปฝากขังต่อศาล โดยให้มารายงานตัวตามกำหนดการใหม่
ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ เปิดเผยว่าจะยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการเพราะมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันความบริสุทธิ์ได้ เช่นเดียวกับนายยศวริศ ที่ระบุว่าได้ให้ทนายความยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมแล้วและมั่นใจว่าจะสามารถต่อสู้คดีในชั้นศาลได้