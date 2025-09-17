ศรีสุวรรณ เผย หลังศาลสั่งจำคุก 4 ปี ยันไม่หนักใจ ขอสู้ตามกระบวนการกฎหมาย ด้านเจ๋ง ดอกจิก ไม่กังวลคำตัดสิน เหตุเป็นผู้บริสุทธิ์
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ ศาลนัดพิพากษาคดีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา และนายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก ในความผิดฐานเรียกรับทรัพย์สินจาก นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว
ต่อมา ศาลพิพากษาจำคุก นายยศวริศ 6 ปี 4 เดือน ในข้อหาฐานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ส่วนนายศรีสุวรรณ และจำเลยอีก 3 ราย ศาลลงโทษจำคุก 4 ปีฐานเป็นผู้สนับสนุน ภายหลังจำเลยทั้ง 5 ราย ได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยชั่วคราวจำนวน 6 แสนบาท และศาลได้อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามจำเลยทุกคนเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
โดย นายศรีสุวรรณ ให้สัมภาษณ์หลังศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวว่า หลังจากนี้ ตนจะต่อสู้ไปตามกระบวนการตามกฎหมาย ไม่หนักใจ เนื่องจากพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาและปรากฏตามหน้าสื่อ เป็นพยานของฝ่ายตำรวจทั้งหมด
ส่วนข้อเท็จจริงในส่วนของตนและจำเลยทั้งหมด ศาลไม่ได้นำมาเข้าสู่กระบวนการตามที่คาดหวังไว้ จึงเป็นช่องทำให้ตนและจำเลยทั้งหมด ต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาลอุทธรณ์เพื่อให้พิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้ง และยังเชื่อมั่นว่า ข้อเท็จจริงที่ตนและทีมทนายได้ดำเนินการยื่นให้ศาลพิจารณา ที่ยังไม่ปรากฏต่อสาธารณะในการยื่นอุทธรณ์ต่อไป
เมื่อถามว่า ยังมีความหวังในชั้นศาลอุทธรณ์หรือไม่ นายศรีสุวรรณกล่าวว่า แน่นอน ส่วนเรื่องการปล่อยชั่วคราวภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษา ศาลก็เมตตาให้ทีมทนายความทำเรื่องขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวทันที จนในที่สุดก็อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้ ซึ่งตนก็ได้ใช้หลักทรัพย์จำนวน 6 แสนบาท ที่เป็นที่ดินในกรุงเทพฯในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งนี้
ด้านนายยศวริศ ชูกล่อม หรือเจ๋ง ดอกจิก เปิดเผยภายหลังฟังคำตัดสินว่า เคารพคำตัดสินของศาล ประเด็นที่จะเป็นแนวทางการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ คือ ประเด็นที่ศาลจะมองว่า ตนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ลงโทษจำคุก 6 ปี มองว่า ตนไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะการแต่งตั้งของนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นการแต่งตั้งเฉพาะตัว ซึ่งศาลยังไม่ได้ดูในรายละเอียด การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น เงินเดือน
ที่ผ่านมา ตนไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว ส่วนตัวไม่ได้กังวลใจกับคำตัดสิน เพราะมองว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ ขณะเดียวกัน จะมีการต่อสู้ในประเด็นการเชื่อมโยงจำเลยทั้งหมดในชั้นอุทธรณ์ โดยจะชี้แจงว่า ตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับจำเลยที่เหลือ เนื่องจากไม่เคยได้รับผลประโยชน์อะไรจากจำเลยทั้งหมด และเชื่อว่าคำตัดสินในศาลชั้นสูงจะให้ความยุติธรรมกับตัวเอง
ซึ่งคำพิพากษาในวันนี้ศาลได้นำโทษ คดีคาร์ม็อบ 2 คดี ในพื้นที่เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2564 มารวมกับการพิจารณาในครั้งนี้ด้วย ทำให้มียอดรวมจำคุก 6 ปี 4 เดือน สำหรับหลักทรัพย์ในการยื่นประกันตัววันนี้ ตนได้ใช้โฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มูลค่า 600,000 บาท ซึ่งเบื้องต้นศาล อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแต่มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
ทนายความของนายยศวริศ หรือเจ๋ง ดอกจิก ระบุว่า ตั้งข้อสังเกตว่า ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของฝั่งผู้เสียหายและตำรวจ ซึ่งมองว่าเป็นการสรรหาพยานหลักฐานจากสิ่งที่ผู้เสียหายสร้างขึ้น โดยไม่ได้นำพยานหลักฐานของฝั่งจำเลยมาใช้ประกอบ หลังจากนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานที่ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไป
ขณะที่ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว บอกว่า ทราบข่าวว่ามีการพิพากษา ซึ่งตนไม่ได้ไปศาลในวันนี้ ที่ผ่านมาได้ให้การไปกับศาลทั้งหมดแล้ว รวมถึงพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งคลิปเสียง แชตไลน์ คลิปวิดีโอต่างๆ ที่ให้ไปตามข้อเท็จจริง
ส่วนตัวมองว่า เป็นกรรมของเขา เพราะว่าเขาทำกรรมมาเยอะแล้ว คนเราทำอะไรก็หนีกรรมไม่พ้น ตนโดนกระทำมาเยอะ ถูกใส่ร้ายมาเยอะ ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว ซึ่งก็ค่อยๆ แก้กันไป เพราะเราไม่ได้กระทำความผิด แต่ก็อาจจะมีบ้างที่ไปขัดผลประโยชน์กลุ่มคนบางกลุ่ม แต่ส่วนตัวก็ต้องยอมรับความเป็นจริง เพราะเป็นบุคคลสาธารณะ แค่รู้ตัวว่าไม่ได้กระทำความผิดแค่นี้ก็เพียงพอ
เมื่อถามว่า รู้สึกโล่งใจหรือไม่หลังมีคำพิพากษา นายณัฏฐกิตติ์บอกว่า ไม่ได้รู้สึกอะไร ไม่ได้เอามาใส่ใจว่าจะติดเท่าไหร่ ก็ทำตามหน้าที่ของตนไปหมดแล้ว
เมื่อถามว่า มีอะไรจะพูดฝากไปถึงนายศรีสุวรรณ หรือนายยศวริศ หรือไม่ นายณัฏฐกิตติ์บอกว่า ไม่มีอะไรจะพูดถึง ขอปล่อยให้เป็นไปตามหน้าที่ของศาล อัยการ ตำรวจ ที่ตัดสินไปแล้ว ส่วนตัวไม่มีอะไรติดใจ เพราะถือว่าตนทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว สังคมจะได้ไม่ตราหน้าว่าตนเป็นคนขี้โกง