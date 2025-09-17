ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ชัยวัฒน์ 1 ปี ไม่รอลงอาญา ผิด ม.157 สร้างหน่วยพิทักษ์ห้วยคมกฤต

ด่วน! ศาลสั่งจำคุก ชัยวัฒน์ 1 ปี ไม่รอลงอาญา ผิด ม.157 ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่มิชอบ สร้างหน่วยพิทักษ์ห้วยคมกฤต
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 อ่านคำสั่งคดี อท.65/67 ผู้พิพากษาอ่านคำสั่งชั้นต้นให้จำคุก นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยไม่รอลงอาญา ส่วนจำเลยที่ 2-7 ยกคำฟ้อง ทั้งนี้ ศาลอนุญาตให้นายชัยวัฒน์ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 300,000 บาท ฐานดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคมกฤต อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมิชอบ
อย่างไรก็ตาม นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า“เรื่องทุจริตศาลยกฟ้องครับ ผมชัดเจน แต่เรื่อง ม.157 ถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับคนทำงาน”
ซึ่งต่อมา นายชัยวัฒน์ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กถึงคำพิพากษาของศาลอีก ระบุว่า “คำพิพากษา : ของผู้พิพากษาวันนี้ เป็นบทเรียนราคาแพง ในข้อเท็จจริง
ที่ผม นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบอาคาร หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ แก่งกระจาน
ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตัดสิน ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการทุจริต
ส่วนในกรณีตรวจสอบการสร้างหน่วยพิทักษ์ฯ ห้วยคมกฤต อช.แก่งกระจาน นายชัยวัฒน์ตรวจรับงานไม่ตรงตามแบบ ศาลลงโทษจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีนี้มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัย 3 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 : ข้อหาฮั้วประมูล (การที่ผู้เข้าร่วมประมูลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกันล่วงหน้าเพื่อตกลงว่าจะเสนอราคาอย่างไร เพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะการประมูลโดยไม่ให้มีการแข่งขันอย่างแท้จริง) ศาลยกฟ้องจำเลยทั้ง 7 เนื่องจากคดีขาดอายุความ
ประเด็นที่ 2 : ข้อหา เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการใดๆ โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม หรือกีดกันการเข้าประมูลราคาเพื่ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคา รายใด ให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ สำหรับประเด็นนี้ศาลเห็นว่ามีการจัดให้ประกวดราคาตามปกติแล้วแต่ไม่มีผู้ใดเข้าร่วมในการเสนอราคาเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าลึก ยากแก่การเข้าไปดำเนินการก่อสร้าง ถ้าจะเข้าประกวดราคาจะต้องมีการสร้างถนนลำลองขึ้นมาจึงจะสามารถก่อสร้างหน่วยห้วยคมกฤตได้ การเข้าร่วมประมูลราคาของผู้รับจ้างทั้ง 2 ราย จากการร้องขอของจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 1 มิได้มีเจตนาที่มุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกีดกันการเข้าประมูลราคาของผู้เข้าประกวดราคาแต่อย่างใด ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง จำเลยทั้ง 7
ประเด็นที่ 3 : ข้อหา การเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี เนื่องจาก นายชัยวัฒน์เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่ไม่ได้ตรวจสอบว่าการก่อสร้างถูกต้องตามแบบหรือไม่และเซ็นรับรองว่าการก่อสร้างดังกล่าวถูกต้องตามแบบทั้งที่การก่อสร้างส่วนที่ไม่ถูกต้องตามแบบ บางรายการ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้
** บทเรียนราคาแพง ** ในคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตฯ ภาค 7 ครั้งนี้ ถือเป็นบทเรียนให้กับข้าราชการทุกหน่วยงาน ที่มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ โดยเฉพาะน้องๆ ของกระทรวงทรัพย์ฯ, กรมอุทยานฯ
คำพิพากษา ชัดเจนว่า การที่เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ต้องตรวจให้เป็นไปตามแบบแปลน และต้องดูถึงรายละเอียด รายการงานก่อสร้าง ทุกรายการ และควรต้องให้เวลากับการตรวจอย่างระมัดระวัง ถ้ามีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามแบบ ต้องรายงานทันที และจะต้องทำบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษร และรายงาน ตามระเบียบราชการต่อไปทันที
ข้าพเจ้า นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร น้อมรับ และจะนำกรณีนี้ไปศึกษาและถ่ายทอดเพื่อให้ข้าราชการ น้องๆ ที่มีหน้าที่ จะได้มีความรอบคอบ ในการตรวจสอบ เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกต่อไป