ระทึกกลางดึก! จนท.ปิดล้อมจับหนุ่มคลั่งยาเสพติด ควงปืนสงครามขู่ยิงตำรวจ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายรัฐบาล “ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด NO Drugs NO Dealers” จังหวัดศรีสะเกษ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ อ.โนนคูณ ตามที่ชาวบ้านร้องเรียนพฤติกรรมอุกอาจของผู้ต้องสงสัย
เป้าหมายคือบ้านเลขที่ 65 หมู่ 13 ต.หนองกุง อ.โนนคูณ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของนายวีระศักดิ์ หรือ “ศักดิ์” คำหาบุตร อายุ 35 ปี มีประวัติพัวพันการค้ายาเสพติด ครอบครองอาวุธสงคราม และยังเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตนเข้าตรวจค้น นายวีระศักดิ์ ไหวตัวทันที คว้าปืนสงคราม AK-47 วิ่งออกมาขู่เจ้าหน้าที่ พร้อมตะโกนด้วยเสียงดุดันว่า “ถ้าเข้ามาจะยิง” จากนั้นรีบหลบกลับเข้าไปในบ้านพร้อมอาวุธ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบตั้งกำลังปิดล้อมอย่างแน่นหนา เพื่อป้องกันเหตุร้าย
บรรยากาศตลอดหลายชั่วโมงเต็มไปด้วยความตึงเครียด เจ้าหน้าที่พยายามใช้ยุทธวิธีเจรจาเกลี้ยกล่อม โดยนำพ่อแม่และญาติสนิทสื่อสารทางโทรศัพท์หวังให้ผู้ต้องหายอมมอบตัว แต่ไม่เป็นผล เนื่องจากเจ้าตัวยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งจากการเสพยาบ้า ถือปืนพร้อมยิงตลอดเวลา จนกระทั่งเวลา 01.30 น. วันที่ 17 กันยายน ภายใต้แรงกดดันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ต้องหาทนไม่ไหว ยอมวางอาวุธและเดินออกจากบ้านชูมือมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจ เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวได้สำเร็จโดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการตรวจค้นภายในบ้าน พบอาวุธปืนสงคราม AK-47 พร้อมแม็กกาซีน 1 อัน กระสุนปืนขนาด 7.62 มม. 1 นัด กระสุนขนาด .380 อีกจำนวนหนึ่ง และยาบ้า 3 เม็ด เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่า เสพยาบ้าหลายเม็ดจนเกิดอาการหลอนและคุ้มคลั่ง ก่อนถูกเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมเข้าจับกุม
เบื้องต้น ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนสงครามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต, มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1” ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โนนคูณ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้าการปิดล้อม มีภาพจากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านเผยให้เห็น นายวีระศักดิ์ขับขี่รถจักรยานยนต์วนรอบหมู่บ้าน พร้อมใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขู่ ทำให้ชาวบ้านต่างพากันผวาหนัก และยิ่งกังวลเมื่อทราบว่าเจ้าตัวมีปืนสงครามอยู่ในครอบครอง กระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ
