ชัยวัฒน์แจงเหตุ ศาลตัดสินจำคุก 1 ปี ไม่รอลงอาญา คดีสร้างหน่วยพิทักษ์ฯห้วยคมกฤต
ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ตัดสิน ลงโทษ จำคุก 1 ปีโดยไม่รอลงอาญา นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฐานดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยคมกฤต อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดยมิชอบ ศาลอนุญาตให้นายชัยวัฒน์ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 300,000 บาท นั้น
วันที่ 17 กันยายน นายชัยวัฒน์ ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่า ตามคำพิพากษานั้น ถือว่าศาลเมตตาตนมากแล้ว โดยในคำวินิจฉัยเรื่องการฮั้วการประมูล และทุจริตนั้น ได้มีการยกฟ้อง เพราะมีการเปิดประมูลถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง ในส่วนของเงิน 1 ล้านบาท ตนก็ไม่เกี่ยวข้อง เป็นเงินค่าแรงที่จ่ายให้ผู้รับจ้างถูกต้อง
“แต่ที่ตนเขียนผ่านทางเฟซบุ๊กว่าเรื่องนี้เป็นอุทธาหรณ์ และบทเรียนราคาแพงสำหรับตัวเอง และน้องๆข้าราชการทุกคนสำหรับการทำโครงการต่างๆ โดยความผิดพลาดในเรื่องนี้ มี 2 เรื่องคือ แบบก่อสร้างที่ตามแบบแล้ว ต้องทำรางน้ำที่บ้านพักคนงาน แต่เมื่อสร้างจริงแล้วไม่มี อีกข้อคือ การสร้างส้วม ที่ตามแบบ ต้เองสร้างส้วมแบบชักโครก แต่กลับไปสร้างเป็น ส้วมนั่งยองๆ เหตุผลที่ต้องสร้างส้วมแบบนี้ เพราะ ส้วมแบบชักโครกนั้น มีน้ำไม่พอใช้กด ซึ่งผิดแบบที่เสนอเอาไว้ แม้เราจะยกเอาเหตุผลนำเรียนแล้ว แต่ข้อเท็จจริงที่ผมยอมรับคือ ไม่เป็นไปตามแบบ”นายชัยวัฒน์ กล่าว
นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ส้วมที่เป็นชักโครก เดิมที่จะเอาไปไว้ในบ้านพักคนงาน ก็ยกมาไว้ที่ห้องน้ำกลางสำหรับ ให้นักท่องเที่ยวใช้