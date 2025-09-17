จตช.สั่งเปิดสายด่วน 1599 -โรงพักทั่วประเทศ รับแจ้งความอายัดบัญชี

จตช.สั่งเปิดสายด่วน 1599และโรงพักทั่วประเทศ ไม่เว้นสายตรวจจราจร รับแจ้งความอายัดบัญชี
เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ได้ทำหนังสือแจ้งผบช.น.,ผบช.ภ.1-9 และบช.สอท. ให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ถูกระงับบัญชีธนาคาร เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา โดยระบุว่าตามที่ได้ปรากฏข่าวสารสื่อมวลขนว่ามีประชาชนผู้บริสุทธิ์ถูกระงับบัญชี และมีข้อขัดข้องในการร้องขอเพิกถอนการระงับบัญชี นั้น เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้
1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) จัดสายด่วน 1599 และให้ทุกสถานีตำรวจเป็นจุดรับแจ้งความจากประชาชน ที่ประสงค์จะขอเพิกถอนการระงับบัญชี โดยกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่บริหารการรับแจ้ง (Adnin) ในการบันทึกข้อมูลที่รับแจ้งลงในระบบ TPO (Thai Police Online) หัวข้อการปลดระงับบัญชีโดยระบุรายละเอียด ผู้ขอเพิกถอนตามหัวข้อที่ปรากฏในระบบ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขอเพิกถอน ได้แก่ (1) ชื่อ-สกุล (2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน (3) ชื่อธนาคาร (4) เลขบัญชีธนาคาร และ (5) หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
2. ให้ Admin ทำหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นกับระบบ TPO ในหัวข้อตรวจสอบการระงับบัญชีและระบบอายัดบัญชีธนาคารว่าผู้ร้องขอเพิกถอน/ บัญชีธนาคารที่ร้องขอเพิกถอนถูกมาตรการใด ๆ ระงับไว้หรือไม่
หากถูกระงับตามมาตรการที่มาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นมาตรการกำหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงของ ปปง. , ถูกหมายอายัดบัญชีของพนักงานสอบสวน หรือถูกมาตรการม้าดำหรือม้าเข้มตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ Admin ของสถานีตำรวจดังกล่าวแจ้งให้ผู้ร้องทราบ และดำเนินการตามแนวทาง ที่ ตร. ได้เคยสั่งการไว้แล้ว โดยบันทึกข้อมูลการแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบในระบบ TPO ด้วย หากตรวจสอบไม่พบ ให้บันทึกข้อมูลในระบบเพื่อส่งต่อไปยัง ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต่อไป
3. กรณีมีผู้ร้องขอเพิกถอนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกสถานีตำรวจไม่ว่าจะเป็นสายตรวจจราจร หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ให้สามารถรับแจ้งเบื้องต้นได้ โดยมีข้อมูลอย่างน้อยตามข้อ 1 และส่งต่อข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ Admin และหากมีข้อขัดข้องในเรื่องการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้แนะนำมาแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อดำเพื่อดำเนินการ ต่อไป
4. ให้ ศปอส.ตร. บริหารข้อมูลในการรับแจ้งความจากประชาชน และส่งต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ศปอท.) เพื่อดำเนินการประสานงานกับธนาคารต่อไป และให้รายงานผลการปฏิบัติให้ ตร.ทราบ
