บิ๊กเต่า ยันไม่ใช่การเตะตัดขา มองโทษคดี ‘ศรีสุวรรณ’ กับพวกยังน้อยไป

บิ๊กเต่า ยัน คดีศรีสุวรรณกับพวก ไม่ใช่เรื่องเตะตัดขา แต่เป็นไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริง มองโทษยังน้อยไป
วันที่ 17 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผบช.ก. กล่าวถึงกรณีที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาจำคุกนายศรีสุวรรณ จรรยา และนายยศวริศ ชูกล่อม หรือ เจ๋ง ดอกจิก ในคดีร่วมกันเรียกรับทรัพย์จากอดีตอธิบดีกรมการข้าว
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนทำคดีนี้โดยไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกัน แต่เป็นเพราะว่ามีผู้เสียหายมาแจ้งความ จึงดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐาน ตนอยากให้คดีนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับนักร้อง นักการเมือง หรือบุคคลใดก็แล้วแต่ ที่ยังมีพฤติกรรมใช้ความรู้และความสามารถไปในทางรีดเงิน ตนก็จะบังคับใช้กฎหมายกับทุกคน ต่อให้บุคคลเหล่านั้นจะเป็นที่เกรงกลัวสำหรับนักการเมืองก็ตาม
พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณอ้างว่าเรื่องนี้ถูกเตะตัดขาจากผู้มีอำนาจนั้นคงไม่ใช่ เพราะตำรวจทำไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีการเตะตัดขาตามที่นายศรีสุวรรณกล่าวอ้างอย่างแน่นอน
รอง ผบช.ก. กล่าวด้วยว่า ตนมองว่าโทษจำคุกของทั้ง 2 คนน้อยเกินไป เพราะนายศรีสุวรรณกับพวกเป็นบุคคลที่ถูกนักการเมืองแต่งตั้งมาเพื่อตรวจสอบการทุจริต แต่จำเลยทั้งหมดกับทำเรื่องนี้เสียเอง ดังนั้นจึงอยากให้มีคำสั่งจำคุกที่มากกว่านี้ เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างสำหรับบุคคลที่คิดจะกระทำในลักษณะแบบนี้ต่อไป