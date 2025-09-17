มอบตัวครบ แก๊ง 4 โจ๋บุกทำร้าย ‘ช่างเหมียว’ อินฟลูฯดังสายแว้น
วันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีแก๊งวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกายนายอนุวัฒน์ (สงวนนามสกุล) หรือ ช่างเหมียว นอนน้อย อินฟลูเอนเซอร์สายแว้น โดยคนร้าย 4 คนรุมทำร้ายชกต่อย และใช้เหล็กขูดชาร์ปแทงจนอาการสาหัส
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.00 น. ที่ผ่านมา ที่สน.นางเลิ้ง กลุ่มผู้ก่อเหตุทั้ง 4 ราย เดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทราบชื่อคือ 1.นายตั้ง เป็นคนบงการ 2.นายกาย เป็นมือแทง 3.นายบอล 4.นายมอส โดยทั้งหมด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างควบคุมตัวไว้สอบสวน
และหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนต้องรอเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเข้าร่วมสอบสวน ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากการทะเลาะกันในโซเชียล โดยมีการโพสต์เฟซบุ๊กและคอมเมนต์ตอบโต้ แขวะกันไปมา ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บ ขณะนี้เริ่มดีขึ้นแต่ยังหายใจลำบาก