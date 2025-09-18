ครอบครัวฝากเงิน 15,000 ให้ ทักษิณ ใช้จ่ายในเรือนจำ เตรียมพบนักจิตวิทยาวันนี้
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่ เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม และส่วนของศูนย์บริการเยี่ยมญาติ ซึ่งวันนี้ถือเป็นครั้งที่สองสำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
โดยผู้สื่อข่าวหลากหลายสำนักได้มาปักหลักติดตามรายงานความเคลื่อนไหว เนื่องจากได้รับรายงานว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของ น.ส.พินทองทา จะเดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณในเวลา 10.00 น.
โดย นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมด้วยทีมงาน ได้เดินเข้ามายังบริเวณอาคารศูนย์บริการงานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อประสานทำเรื่องขอเยี่ยมในส่วนของครอบครัวนายทักษิณ ที่จะเข้ามาในเวลา 10.00 น.
ขณะที่ นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับกระบวนการวันนี้ ทางเรือนจำฯ มีแพลนจะให้นายทักษิณ ได้พบกับนักจิตวิทยา ซึ่งเป็นขั้นตอนการตรวจสุขภาพตามปกติ ส่วนการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่พบว่าตื่นนอนประมาณ 06.00 น. และเข้านอนประมาณ 21.30 น.
สำหรับการรับประทานอาหารมื้อเช้า นายทักษิณยังคงรับประทานไข่ต้มและไข่ลวกเช่นเดิม ส่วนระหว่างวันจะทำกิจกรรมอย่าง อ่านหนังสือ ดูทีวี เดินแกว่งแขน
ทั้งนี้ ญาติได้ฝากเงินให้ใช้จ่ายภายในเรือนจำฯ เป็นไปตามระเบียบไม่เกิน 15,000 บาท ใช้ได้ไม่เกินวันละ 500 บาท ส่วนใหญ่สั่งซื้ออาหารเล็กๆน้อยๆ
ต่อมา ในเวลา 10.00 น. น.ส.แพทองธาร และน.ส.พินทองทา พร้อมด้วย นายปิฎก, นายณัฐพงศ์ เดินทางมาถึงเรือนจำ ท่ามกลางการให้กำลังใจของคนเสื้อแดง