แพทย์ รพ.รัฐ ร้องโดนอายัด 14 บัญชี รวมเล่มเงินเดือน หลังถูกสวมชื่อ ยันไม่เคยเอี่ยวเว็บพนัน

แพทย์ รพ.รัฐ โดนอายัด 14 บัญชี หลังถูกสวมชื่อเปิดบัญชี ยืนยันไม่เอี่ยวเว็บพนัน
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 กันยายน ที่บริเวณหน้า ตลาดนัดรถไฟ แดนเนรมิต น.ส.ชญาภา ประกอบผล ตัวแทนมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้พา นายแพทย์โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ เข้าร้องทุกข์กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หลังถูกอายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด 14 บัญชี มีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ 200,000 บาทกว่าบาท จนทำให้ได้รับความเดือนร้อน เนื่องจากมี 2 บัญชีที่เป็นบัญชีเงินเดือนรวมอยู่ด้วยทำให้ไม่สามารถนำเงินมาใช้จ่ายได้ เมื่อไปแจ้งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจและธนาคารที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ
โดย นายเอ (นามสมมติ) ผู้เสียหายเล่าว่า ตนถูกอายัดบัญชีเมื่อวันที่ 11 ก.ย.68 ที่ผ่านมา จึงได้เข้าติดต่อสอบถามกับทางธนาคารของแต่ละบัญชี ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำให้ติดต่อศูนย์ AOC1441 โดยให้เลขเคสไอดีมา หลังเจ้าหน้าที่ศูนย์ AOC ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้แจ้งความดำเนินคดีกับตนที่ สภ.นาหม่อม จ.สงขลา ระบุว่ามีบัญชี TrueMoney Wallet ที่เป็นชื่อตน ถูกนำไปใช้รับเงินโอนจากผู้เสียหายจำนวน 6,000 บาท เพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศแต่ไม่ได้รับของ ตนจึงติดต่อไปยังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีที่ สภ.นาหม่อม ซึ่งได้รับคำตอบว่ามีการสั่งอายัดเฉพาะบัญชี TrueMoney Wallet เท่านั้น
จากนั้นวันที่ 12 ก.ย.68 ตนก็ได้เข้าไปแจ้งความที่ สน.ดินแดง ว่าถูกใช้ชื่อแอบอ้างเปิดบัญชี TrueMoney Wallet หลอกลวงประชาชน แต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่สามารถแจ้งความได้ เนื่องจากต้องรอ สภ.นาหม่อม ซึ่งเป็นเจ้าของคดีส่งเรื่องมาก่อน จึงทำได้เพียงลงบันทึกประจำวันเท่านั้น อีกทั้งเมื่อตนโทรสอบถามไปยังคอลเซ็นเตอร์ของ TrueMoney Wallet ก็ได้รับคำตอบว่ามีการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเปิดบัญชี TrueMoney Wallet อีก 3 บัญชี แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลในเชิงลึกได้ โดยต้องรอพนักงานสอบสวน ส่งหมายเรียกสอบพยานมาทางบริษัทก่อน
อย่างไรก็ตาม ตนยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด หลังจากนี้ตนจะเข้าไปร้องทุกข์กับบช.ก. เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง