โจรเหี้ยม ใช้จอบสังหาร ‘เจ๊หน่อง’ ดับคาร้าน สลด 4 วันก่อนเพิ่งโดนยกเค้า เลยต้องนอนเฝ้า
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 18 กันยายน พ.ต.ท.ยืนยง คำบอน พนักงานสอบสวน สภ.เพ็ญ รับแจ้งเหตุพบศพเจ้าของร้านขายของชำขายของ 20 บาท ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่ที่ร้านค้าหน้าตลาดสด อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ปฐวี ก้อนวิมล ผกก.สภ.อำเภอเพ็ญ ตำรวจชุดสืบสวน และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อ นางเพชราพร (ขอสงวนนามสกุล) หรือ เจ๊หน่อง อายุ 59 ปี เจ้าของร้านขายของเบ็ดเตล็ดและร้านทุกอย่าง 20 บาท สภาพศพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตภายในร้าน สร้างความตกใจแก่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่กำลังมาจับจ่ายซื้อของในตลาดช่วงเช้าเป็นอย่างมาก
จากการชันสูตรพลิกศพโดยเจ้าหน้าที่นิติเวชพบว่า ผู้เสียชีวิตถูกตีด้วยจอบเหล็กขนาดเล็กเข้าที่บริเวณศีรษะเป็นบาดแผลรุนแรงจนเสียชีวิต คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง น่าจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงเวลา 01.00 น.ของวันนี้ จึงนำศพส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลอุดรธานี ก่อนมอบศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
ตำรวจสันนิษฐานว่า คนร้ายน่าจะบุกเข้ามาตัวเปล่าเพื่อเข้ามาขโมยทรัพย์สินภายในร้าน แต่มาเจอกับผู้ตายพอดี คนร้ายจึงคว้าจอบทุบศีรษะของผู้ตายเพื่อฆ่าปิดปากดังกล่าว ขณะที่ พ.ต.อ.ปฐวีสั่งชุดสืบสวนไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในร้านและใกล้เคียง เพื่อล่าตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว เพราะถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ฆ่าโหดแม่ค้ากลางตลาด
จากการสอบถาม น.ส.ติ๊กตา น้องสาวผู้เสียชีวิต กล่าวว่า พี่สาวเปิดร้านขายของมานานกว่า 30 ปี เป็นคนใจดี ชอบช่วยเหลือคน และช่วงเดือนที่ผ่านมาเคยถูกขโมยเงินในร้านบ่อยครั้ง ทำให้ต้องนอนเฝ้าร้านบ่อยครั้ง จึงคาดว่าคนร้ายน่าจะย้อนกลับมาขโมยสินค้าหรือหาเงินและเกิดการต่อสู้จนเป็นเหตุให้พี่สาวถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ด้าน นิด อายุ 40 ปี ญาติผู้เสียชีวิต กล่าวว่า หลังทราบข่าวได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านสะดวกซื้อใกล้ตลาด ซึ่งพนักงานเล่าว่า เวลาประมาณ 23.00 น.ของวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา พี่สาวได้แวะมาซื้อข้าวสารและน้ำ เมื่อตรวจภาพจากกล้องวงจรปิด พบภาพพี่สาวยืนเลือกซื้อของอยู่ทั้ง 2 มุมกล้อง ทำให้ญาติรู้สึกขนลุกและตั้งข้อสังเกตต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นางนก อายุ 48 ปี ลูกจ้างเจ๊หน่อง กล่าวว่า รู้จักกับเจ๊หน่องมา 6 ปีแล้ว เป็นคนแรกที่เข้าไปพบศพ ตกใจแทบช็อกเห็นเจ๊หน่องนอนจมกองเลือด คาดว่าตายแน่แล้ว จึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ คิดว่าคนร้ายจะเข้ามาขโมยของในร้านแล้วเจอเจ๊หน่อง จึงคว้าจอบทำร้ายจนเสียชีวิต
เสียใจมากที่เจ๊ต้องมาถูกฆ่า เพราะแกเป็นคนดีชอบทำบุญ แต่เป็นที่น่าสังเกตเมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา มีคนมาขโมยของภายในร้านได้เงินไป 26,000 บาท เจ๊หน่องจึงต้องนอนเฝ้าร้านตั้งแต่นั้นมา จนกระทั่งเช้าวันนี้เป็นข่าวร้ายเจ๊หน่องถูกฆ่าตาย