ทนาย ห่วงสุขภาพ ทักษิณ โรครุมเร้า ขอเรือนจำ หากอาการทรุดให้รีบส่งรพ.ราชทัณฑ์

ทนายวิญญัติ ห่วงสุขภาพ-ความปลอดภัย ทักษิณ กำชับ ผบ.คุกคลองเปรม หากอาการทรุดให้รีบส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทันที โรคประจำตัวรุมเร้า โรคหัวใจ กระดูกคอ และสันหลัง ปัญหาปอดเป็นฝ้า โรคตับ ยันไม่ใช้สิทธิ VIP เหนือผู้ต้องขังอื่น พร้อมขอให้นักการเมืองหรือนอกเหนือ 10 รายชื่อที่อยากเยี่ยมทักษิณ โปรดเข้าใจการปรับตัวของทักษิณและเรือนจำ
เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 18 กันยายน ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร ออกมาเปิดเผยภายหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณว่า วันนี้เป็นการเยี่ยมญาติตามปกติ โดยมี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ และคู่สมรส ร่วมเข้าเยี่ยมไปก่อน หลังจากนั้นตนใช้สิทธิเยี่ยมในฐานะทนายความ ตนได้เยี่ยมนานเพื่อหารือในหลายประเด็นกับท่าน แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ แต่จะบอกสังคมได้อยู่บ้างว่าท่านอยู่อย่างไร แต่ก็จะไม่ก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่
นายวิญญัติกล่าวอีกว่า สิ่งที่กังวลที่สุดคือปัญหาสุขภาพของนายทักษิณ ซึ่งยังมีโรคประจำตัวหลายอย่าง ทั้งโรคหัวใจ กระดูกคอ และกระดูกสันหลัง ปัญหาปอดที่เคยเป็นฝ้า รวมถึงโรคตับ โดยตนได้ขอให้ทางเรือนจำติดตามอาการอย่างใกล้ชิดว่ามีการก่อให้เกิดอาการกำเริบหรือไม่ หากมีสัญญาณผิดปกติหรือสิ่งบ่งชี้ใดที่เห็นควรรีบส่งต่อไปยังสถานพยาบาลก็ขอให้เรือนจำเร่งนำส่งตัวไปรักษาทันที พร้อมย้ำว่านี่เป็นสิทธิพื้นฐานของผู้ต้องขัง ไม่ใช่สิทธิพิเศษใดๆ
นอกจากนี้ ตนยังได้หารือเรื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัย เนื่องจากนายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและนักโทษการเมืองอาจมีผู้เห็นต่าง โดยผู้บัญชาการเรือนจำได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน อย่างไรก็ดี ท่านทักษิณยังไม่พร้อม และขณะนี้ยังไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากรายชื่อ 10 คนที่ลงทะเบียนไว้เข้าเยี่ยมได้ เพราะตนเชื่อว่ามีหลายคน นักการเมืองที่อยากมาเยี่ยมท่าน แต่ทางเรือนจำและท่านเองก็ยังไม่พร้อม หากนอกเหนือ 10 รายชื่อ ก็ต้องขออนุญาต ผบ.เรือนจำ และท่านให้ความอนุญาตก่อน ส่วนภาวะนอนไม่หลับ ตนไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไร มีเรื่องความดันผิดปกติหรือไม่ เพราะท่านก็อายุ 76 ปีแล้ว แต่มนุษย์ทุกคนก็ย่อมมีอาการนอนไม่หลับได้บ้าง
ทั้งนี้ นายวิญญัติกล่าวด้วยว่า นายทักษิณยังอยู่ในช่วงปรับตัว และนายทักษิณก็รับรู้ ได้รับกำลังใจจากครอบครัวและประชาชนที่ส่งความห่วงใยมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนวันจันทร์ที่ 22 ก.ย.นี้ คาดว่าครอบครัวของนายทักษิณจะได้เข้ามาเยี่ยมอีกครั้งตามระเบียบที่กำหนดไว้