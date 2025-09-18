ผู้ป่วยหมดสติใกล้ รพ. โทรแจ้ง 1669 ไม่มีรถฉุกเฉินรับ ล่าสุด สพฉ. โพสต์แสดงความเสียใจ

ผู้ป่วยหมดสติใกล้ รพ. โทรแจ้ง 1669 แต่ไม่มีรถฉุกเฉินรับ ล่าสุด สพฉ. โพสต์แสดงความเสียใจ เร่งสอบข้อเท็จจริง
จากกรณีครอบครัวและญาติร้องเรียน กรณี ลุงเริญ วัย 60 ปี หมดสติ ห่างจาก รพ.เพียง 300 เมตร แต่ไม่มีรถฉุกเฉินเข้ารับตัวใน 30 นาที จนเสียชีวิต ด้านญาติ-นายจ้าง ชี้การช่วยเหลือล่าช้าเกินรับได้ เผยแจ้งรถไม่พร้อม พยาบาลตั้งครรภ์ออกรับไม่ได้ ด้านลูกชายเดินหน้าร้อง หาคำตอบ 3 ข้อ ตามที่ข่าวนำเสนอไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 18 กันยายน เพจเฟซบุ๊ก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ-สพฉ. 1669 โพสต์ข้อความ ระบุว่า “สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โพสต์เสียใจและห่วงใยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีเหตุผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ณ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568
เหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ป่วยเกิดล้มหมดสติ ศีรษะฟาดพื้น และลิ้นจุกปาก ซึ่งภรรยาได้ประสานนายจ้างให้โทรแจ้งเหตุ 1669 แต่ศูนย์รับแจ้งเหตุฯ แจ้งว่าในห้วงเวลาดังกล่าวไม่มีรถพยาบาลที่สามารถให้บริการได้ จนเวลาผ่านไปประมาณ 30-40 นาที จึงมีพลเมืองดีขับรถนำส่งผู้ป่วยยังโรงพยาบาล ก่อนที่ผู้ป่วยจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา สพฉ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วต่อไป”
อย่างไรก็ตามวานนี้ (17 ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อประสานผ่านไปยังเลขาฯ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ตรัง (สสจ.) เพื่อติดต่อขอสัมภาษณ์หรือชี้แจงในกรณีดังกล่าว โดยทราบว่าติดประชุม และยังไม่สะดวก ข่าวคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป