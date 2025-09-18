รวบ พ่อวัย 34 ฟัน ‘เพื่อนร่วมงาน’ จนตาบอด อ้างโมโหฝากช่วยดูลูก แต่เอาเด็กโยนลงถังน้ำ

รวบช่างก่อสร้างโหด คว้ามีดฟันเพื่อนร่วมงานจนตาบอด-แขนเกือบขาด เหตุจับลูกชายวัย4ขวบโยนลงถังน้ำ เพราะเด็กร้องไห้ไม่หยุด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล.พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ งามแฉ่ง รอง ผกก.2 บก.ทล.
พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันจับกุม นายสุริยา อายุ 34 ปี ตามหมายจับศาลพระโขนง ที่ จ.86/2566 ลงวันที่ 9 ก.พ.66 ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส (ตาบอดและทุพพลภาพตลอดชีวิต)
ทั้งนี้ทราบว่าขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงชุมพรออกตรวจมาถึงบริเวณริมถนน ทล.4 กม.468 (ขาล่องใต้) ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พบรถกระบะต้องสงสัย คนขับมีอาการพิรุธ เมื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมมีหมายจับศาลพระโขนง ก่อนเข้าทำการจับกุม
สอบสวน นายสุริยา รับสารภาพว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.65 ขณะนั้นตนทำงานเป็นช่างก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรร ย่านอ่อนนุช กรุงเทพฯ ในวันดังกล่าวตนฝาก ลูกชายอายุ 4 ปี เอาไว้กับ นายเอ (นามสมมติ) เพื่อนร่วมงาน เพราะต้องขึ้นไปทำงานบนชั้น 2 ของบ้าน จึงขอให้นายเอช่วยดูแล
ต่อจากนั้นได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงเด็กถูกโยนลงถังน้ำ และมีเสียงลูกชายของตนร้องไห้เสียงดัง จึงรีบลงมาดูก็พบว่าลูกตกไปอยู่ในถังน้ำผสมปูน จึงรีบเข้าช่วยเหลือ และทราบว่าถูกนายเอจับโยน เหตุเพราะว่าลูกชายร้องไห้ไม่ยอมหยุด ประกอบกับนายเอมีอาการเมาสุราด้วย
ด้วยความโกรธจึงเข้าไปหยิบมีดทำครัวและตรงเข้าไปทำร้ายนายเอที่ใบหน้าและลำตัวจนเป็นเหตุให้ตาบอด และแขนเกือบขาด ก่อนจะรีบหลบหนีไปทำงานตามที่ต่าง ๆ กระทั่งถูกจับดังกล่าว จึงนำตัวส่งสน.พระโขนง ดำเนินคดีต่อไป
