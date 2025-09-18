อัจฉริยะ จ่อยื่นหลักฐานอ้างเป็น ลูกน้องปลัดดีอี ร่วมแก๊ง พ.ต.ท. รีดทรัพย์ 22 ล้าน เว็บพนัน

อัจฉริยะ จ่อยื่นหลักฐานอ้างเป็น ลูกน้องปลัดดีอี ร่วมกับ พ.ต.ท. รีด 22 ล้าน เว็บพนันออนไลน์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้ 19 กันยายน นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้แจ้งกับสื่อมวลชนว่าจะเดินทางไปยัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตัล(ดีอี) ศูนย์ราชการอาคารบี ชั้น6 เพื่อยื่นหลักฐานขอให้ ปลัดกระทรวงดิจิตัล ตั้งกรรมการตรวจสอบกรณี นายภคิน ขอสงวนนามสกุลอ้าง เป็นลูกน้องปลัดกระทรวงดิจิตัล ได้ร่วมกับ พ.ต.ท.สังกัด ตำรวจไซเบอร์ และตำรวจสภ.เมืองราชบุรี ตำรวจภูธรนครปฐม และกับพวก ได้รีดเงินเจ้าของเว็บพนัน 22 ล้าน เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2568 แล้วอ้างว่านำมาให้ผู้บังคับบัญชา