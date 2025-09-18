บุกรวบ ‘เจ๊นุช ดอนเจดีย์’ เอเยนต์รุ่นเดอะ ขนยาบ้า 4.5 แสนเม็ด ยึดทรัพย์ 30 ล้าน

บุกรวบเอเยนต์ยาบ้ารุ่นเดอะ ‘เจ๊นุช ดอนเจดีย์’ ขณะลอบขนยาบ้าจากเหนือ 4.5 แสนเม็ด เตรียมส่งขายทางใต้ตามยึดทรัพย์อีก 30 ล้าน
วันที่ 18 กันยายน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. สั่งการให้พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป.ร่วมกับตำรวจ กก.5.บก.ทล. บุกจับกุมนางอรนุช (สงวนนามสกุล) หรือ เจ๊นุช ดอนเจดีย์ อายุ 68 ปี ตามหมายจับศาลอาญา ,นายวิเชียร (สงวนนามสกุล) อายุ 75 ปี, นายอัฐพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 31 ปี และน.ส.จงกลณี (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ข้อหา “ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) เพื่อจำหน่าย” ได้บริเวณหน้าร้านข้าวแกง ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก
ทั้งนี้ ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่รับเบาะแสว่านางอรนุช ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติด ของ บช.ปส. ตั้งแต่ปี 2551 ได้หลบหนีมาอยู่กับนายวิเชียร ที่จ.สุพรรณบุรี จนทราบว่าทั้งสองร่วมกันไปรับยาเสพติดมาจากภาคเหนือ โดยใช้รถยนต์โตโยต้า รุ่นอินโนว่า ทะเบียน กทม. ก่อนติดตามจับกุมได้พร้อมของกลางยาบ้า 450,000 เม็ด
ต่อจากนั้นได้ขยายผลเข้าตรวจค้น บ้านหลังหนึ่ง ม.3 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี บ้านพักของผู้ต้องหา พร้อมตรวจยึดหลักฐาน พร้อมทรัพย์สิน เงินสด จำนวน 3,353,980 บาท ,รถยนต์ 6 คัน, พระเครื่องและทองคำ จำนวน 104 ชิ้น,แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ 11 แผ่น, สมุดบัญชีธนาคาร 6 เล่ม และสำเนาโฉนดที่ดินจำนวน 3 ชุด รวม 50 รายการ มูลค่า 30 ล้านบาท
สอบสวน นางอรนุช รับสารภาพว่า ไปรับยาบ้าดังกล่าวมาจากนายเหว่ย (ไม่ทราบชื่อสกุลจริง) ที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อมาจำหน่ายให้ลูกค้าที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี โดยขนมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งยาล็อตนี้หากถูกนำส่งไปแล้วก็จะมีมูลค่าถึง 20 ล้านบาท จึงนำตัวผู้ต้องหาส่ง พนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป. ดำเนินคดีต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กลุ่มผู้เสียหาย ร้องเอาผิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทิ้งงาน ทำเสียหายกว่า 300 ล้าน
- บิ๊กเต่า ย้ำ บก.ปปป. มีอำนาจตรวจสอบวัดดัง ปมพระพัวพันสีกา-เงินวัด หากพบหลักฐานชัด
- รองผบช.ก. เผย ส่งสำนวน คดีเงินวัดนาป่าพง ให้ป.ป.ช. -เร่งตรวจเส้นเงินวัดที่ผิดปกติ
- ศาลสั่งจำคุก 6 ปี อดีตนายก อบต.บางแก้ว ไม่รอลงอาญา คดีฮั้วจัดซื้อ รถดับเพลิงกระเช้า 40 ล.