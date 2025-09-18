ศาลสั่งจำคุก 6 ปี อดีตนายก อบต.บางแก้ว ไม่รอลงอาญา คดีฮั้วจัดซื้อ รถดับเพลิงกระเช้า 40 ล.

ศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค 1 พิพากษาจำคุกอดีตนายก อบต.บางแก้ว 6 ปี ไม่รอลงอาญา คดีฮั้วจัดซื้อรถดับเพลิงแบบกระเช้า 40 ล้าน
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อท.129/2567 คดีหมายเลขแดงที่ อท.108/2568 ระหว่าง อัยการสูงสุด โจทก์ ฟ้อง นายภัทรพล จำปารัตน์ ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน เป็นจำเลย เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
โดยขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง และเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ซึ่งในคดีดังกล่าวเป็นคดีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยทุจริต ในการดำเนินโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงกู้ภัยแบบกระเช้าหอน้ำพร้อมบันได จำนวน 1 คัน วงเงินงบประมาณ 40,000,000 บาท โดยกระทำการกำหนดคุณลักษณะรถยนต์ดับเพลิงฯ ที่จะจัดซื้อโดยนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของบริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด มากำหนด
เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท โชคสมบูรณ์ อิควิปเมนท์ จำกัด ให้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192
ศาลพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เดิม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา
โดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 มาตรา 12 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ความผิดแต่ละบทมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษตามมาตรา 12 จำคุกคนละ 6 ปี
สำหรับจำเลยที่ 3 – 5 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เดิม ประกอบมาตรา 86 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123/1 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐโดยทุจริตกำหนดเงื่อนไขอันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยแก่ผู้เข้าทำการเสนอราคาให้เป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 มาตรา 12 ประกอบมาตรา 86 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทโทษบทหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ความผิดแต่ละบทมีระวางโทษเท่ากัน ให้ลงโทษตามมาตรา 12 จำคุกคนละ 4 ปี
