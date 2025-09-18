อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

กลุ่มผู้เสียหาย ร้องเอาผิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทิ้งงาน ทำเสียหายกว่า 300 ล้าน

เอาผิดบริษัทรับเหมาก่อสร้าง

กลุ่มผู้เสียหาย ร้อง บก.ปคบ. เอาผิดบ.รับเหมาก่อสร้าง ทิ้งงาน เสียหายกว่า 300 ล้านบาท

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 18 กันยายน ที่อาคารพิทักษ์สันติ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กลุ่มผู้เสียหายจำนวนกว่า 20 คน เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. และ บก.ปคบ. เพื่อร้องขอความเป็นธรรม กรณีถูกบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่รับงานก่อสร้างบ้าน ราคาหลังละ 3-10 ล้านบาท แต่ทิ้งงานไปรับลูกค้ารายใหม่ทั้งที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 300 ล้านบาท

นางสรัญญา พรหมสุข อายุ 50 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ต้องการสร้างบ้าน จึงหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจนพบกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทหนึ่งผ่านทางโซเชียล ได้มีการเข้าไปติดตามดูรีวิวพบว่ามีรีวิวดี มีการส่งมอบบ้านจริง จึงทำให้เกิดความเชื่อใจ จึงได้ติดต่อไปที่บริษัทดังกล่าวเพื่อขอสร้างบ้านโดยได้มีการทำสัญญาจ้าง ทั้งหมด 14 เดือน จะต้องแล้วเสร็จ และส่งมอบบ้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มูลค่าการก่อสร้าง 4.7 ล้านบาท โดยทางบริษัทได้มีการเบิกเงินไปแล้ว 4 ล้านบาท

ปรากฏว่าหลังจากสัญญาหมดไปแล้ว 7 เดือน ปัจจุบันบ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จ เป็นบ้านโล่ง มีแต่โครงสร้าง ไม่มีความคืบหน้าแม้แต่หน้าต่าง ประตูก็ยังไม่มี ช่างก็ไม่เข้ามาทำงาน ในช่วงแรกได้มีการโทรไปร้องเรียนที่เบอร์กลางของบริษัท ฝ่ายแรกที่คุยคือฝ่ายขาย จากการพูดคุยได้รับคำตอบว่าทางบริษัทจะไปประสานงานให้ และจะทำให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน แต่ก็เหมือนเป็นการติดต่อไปฝ่ายเดียว เพราะทางบริษัทไม่มีความคืบหน้ากลับมาให้ และมีการพูดคุยกันล่าสุดคือต้องแล้วเสร็จ และต้องส่งมอบบ้านภายในสิ้นเดือนกันยายน 2568 ถ้าหากยังไม่แล้วเสร็จตนเองจะไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทางบริษัทก็รับปากว่าจะทำให้เสร็จ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเหมือนเดิม

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนผู้เสียหายจากบริษัทรับเหมาเปิดเผยว่า ตนรับงานจากบริษัทดังกล่าวมาครึ่งปี โดยตัวเองรับเหมาทำโครงสร้างฉาบหลังคา ซึ่งจะมีการจ้างงานเป็นรายครั้ง เป็นงานๆ ไป แต่ทางบริษัทนั้นจ่ายเงินไม่ครบ จำนวน 70,000 บาท ส่วนสาเหตุที่ทำงานให้ลูกค้าไม่จบเนื่องจากไม่สามารถเบิกเงินค่าแรงให้กับช่าง ทำให้งานเกิดความล่าช้า ซึ่งจากการสอบถามบริษัทรับเหมาบริษัทอื่นๆ ที่เคยทำงานร่วมกับบริษัทแห่งนี้ก็โดนในลักษณะเดียวกันที่ไม่มีการจ่ายเงินให้กับช่างรับเหมา จึงทำให้งานสร้างบ้านของลูกค้าไม่แล้วเสร็จ

ด้าน นายสมยศ ไชยผล ทนายความหนึ่งในตัวแทนของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ผู้เสียหายได้มีการรวมตัวกันผ่านกลุ่มไลน์ ตอนนี้มีผู้เสียหายประมาณ 163 คน ในการทำสัญญาเป็นสัญญาแพ่ง จ้างทำสัญญาก่อสร้าง ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีพฤติกรรมที่คล้ายๆ กัน คือ เมื่องานก่อสร้างได้ระยะหนึ่งก็จะไม่ทำงานต่อให้เสร็จจนเกิดปัญหาล่าช้า ไม่มีคนงาน แต่มีการเบิกเงินไปแล้วจำนวนมาก ทั้งนี้มองว่าหากเกิดความเสียหายกับคนคนเดียว จะเป็นความเสียหายทางแพ่งได้ แต่พฤติกรรมเหล่านี้กลับมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นความผิดปกติของการทำธุรกิจ จึงได้มีการรวมตัวมาร้องขอความเป็นธรรมกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. และตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.)