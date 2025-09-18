บิ๊กเต่า ย้ำ บก.ปปป. มีอำนาจตรวจสอบวัดดัง ปมพระพัวพันสีกา-เงินวัด หากพบหลักฐานชัด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีสื่อโซเชียลได้ออกมาเผยพฤติกรรมของพระวัดดังย่านหัวลำโพงถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหลายคน ว่า กรณีนี้แม้จะยังไม่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาให้ตำรวจตรวจสอบ แต่หากพบว่ามีการนำเงินของวัดไปใช้ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) มีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกวัด
ขณะที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามภัยคุกคามและเสริมสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนา ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2568 จำนวนเรื่องร้องเรียน 580 เรื่อง แบ่งเป็น รอคัดกรอง จำนวน 182 เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการ 398 เรื่อง ทั้งนี้ มีเรื่องที่ต้องนำไปตรวจสอบ จำนวน 300 เรื่อง
โดย 398 เรื่อง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสม จำนวน 218 เรื่อง, เป็นความผิดอาญา จำนวน 60 เรื่อง, ผิดปาราชิก 22 เรื่อง, หลักฐานไม่เพียงพอ จำนวน 98 เรื่อง ซึ่งได้มีการแบ่งงานให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปตอบสอบ 298 เรื่อง และยุติการตรวจสอบไปแล้ว 100 เรื่อง
นอกจากนี้ยังมีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระวัดดังย่านหัวลำโพง 2 เรื่อง เรื่องแรกเป็นพระระดับรองเจ้าอาวาส มีพฤติกรรมดื่มสุรา เล่นการพนัน และอ้างว่านำลูกมานอนด้วยที่กุฏิของวัด ซึ่งมีพระภายในวัดคอยให้ความช่วยเหลือ ส่วนอีกกรณีเป็นการร้องเรียนให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่นำเงินของวัดไปให้ผู้หญิงหลายคน