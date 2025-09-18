รองผบช.ก. เผย ส่งสำนวน คดีเงินวัดนาป่าพง ให้ป.ป.ช. -เร่งตรวจเส้นเงินวัดที่ผิดปกติ

รอง ผบช.ก. เผย ส่งสำนวนคดีเงินวัดนาป่าพง ให้ป.ป.ช. พิจารณา-เร่งตรวจคดีเส้นเงินวัดที่ผิดปกติ
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(รอง ผบช.ก.) ให้ข้อมูลการตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับ วัดนาป่าพง หลังมีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่ กองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ว่า ขณะนี้มีผู้ร้องเรียนเข้ามาขอให้ตรวจสอบ 2 เรื่อง
โดยเรื่องแรกที่มีหญิงผู้เสียหายจากประเทศเยอรมนีมอบหมายให้ทนายความเข้ามาดำเนินคดีกับพระคึกฤทธิ์ เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง,พระอีก 2 รูป และฆาวาส 6 คน รวมทั้งหมด 9 คน ว่าได้นำเงินของวัดไปใช้ในทางที่ผิดในการสร้างมูลนิธิที่ต่างประเทศ เบื้องต้นได้ตรวจสอบพบว่าคดีนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจึงส่งสำนวนไปให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภายใน30 วัน หลังรับเรื่อง ว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบกลับมา และหากพบว่าความผิดจริงหลังจากนี้ก็จะเชิญอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนด้วย เนื่องจากพฤติการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ส่วนอีกเรื่องที่มีทนายความเข้าร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดนาป่าพง หลังพบว่ามีความผิดปกตินั้น คดีดังกล่าวตำรวจ กองกำกับ 2 กองบังคับการปราบปราม