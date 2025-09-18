โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 22,280 ราย ผู้มีความสามารถ มีความประพฤติดี

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 22,280 ราย ผู้มีความสามารถ มีความประพฤติดี
เมื่อวันที่ 18 กันยายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 22,280 ราย โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2568
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา
ตามรายนามดังต่อไปนี้
หรือ คลิกเล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2 เพื่อตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด 22,280 ราย