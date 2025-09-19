ทนายอนันต์ชัย ยื่นหลักฐาน บิ๊กเต่า ตรวจสอบเส้นทางการเงินพระวัดดังปทุมฯ-สีกา

ทนายอนันต์ชัย ยื่นหลักฐาน เส้นทางการเงินพระวัดดัง-สีกา พร้อมร้องเรียนให้ตรวจทรัพย์สิน หลังพบความผิดปกติ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กันยายน ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(บก.ปปป.) นายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม พร้อมคณะ นำหลักฐานเส้นทางการเงินเพื่อเอาผิดพระวัดดังจ.ปทุมธานี มามอบให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.)
นายอนันต์ชัย กล่าวว่า วันนี้ตนมายื่นหนังสือร้องเรียนกับ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กรณีสีกาผู้เสียหายจากเยอรมนี ร้องเรียนพระวัดดังย่านปทุมธานีว่ายักยอกเงิน 12.2 ล้านบาท โดยโอนจากบัญชีวัดดังเข้าบัญชีของสีกา 4 ครั้ง จำนวน 6 ล้านบาท, 2.7 ล้านบาท, 2 ล้านบาท และ 1.5 ล้านบาท โดยมีหลักฐานเป็นเช็ค 4 ฉบับ และหลักฐานการโอนเงิน ซึ่งเอกสารการโอนดังกล่าวระบุว่า เป็นเงินจากวัดดังย่านปทุมธานีให้สีกา ซึ่งเท่ากับว่าเป็นเงินบริจาค ตนไม่ทราบว่าเงินจำนวนดังกล่าว นำเข้าบัญชีวัดหรือไม่แต่จากหลักฐานที่ตนได้รับมาเป็นสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60-30 มิ.ย. 61 ซึ่งไม่มียอด 12.2 ล้านบาท
สำหรับจำนวนเงิน 12.2 ล้านบาท หลังโอนจากบัญชีวัดมายังบัญชีของสีกาแล้วก็โอนต่อไปยังสมาคมที่จัดตั้งที่เยอรมนี 27 ครั้ง ครั้งละ 10,000 ยูโร ทำให้ถูกอายัดบัญชี เพราะเป็นการโอนที่ผิดปกติ จนทำให้สีกาและพระชื่อดังถูกอัยการเยอรมันนีสั่งฟ้องในข้อหาฟอกเงินแต่ภายหลัง สีกาสามารถชี้แจงได้ว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นไปเพื่อการกุศลของมูลนิธิทำให้ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง
จากนั้นพระวัดดังก็ได้แจ้งข้อหาฉ้อโกงกับสีกาโดยอ้างว่าโอนเงินให้ไม่ครบตามจำนวน 12.2 ล้านบาท ซึ่งทางสีกาก็สามารถชี้แจงได้ว่ามีการโอนเงินครั้งที่ 28 และ 29 คืนไปยังบัญชีส่วนตัวของพระแล้ว เนื่องจากถูกอายัดบัญชีเมื่อครั้งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน จึงทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้ามูลนิธิได้ ส่วนกรณีเงิน จำนวน 1.7 แสนบาท ที่ทางพระวัดดังโอนให้นั้นเป็นค่าที่ปรึกษามูลนิธินั้นสีกาเข้าใจว่าเป็นเงินเดือนที่เป็นเงินส่วนตัวของพระแต่มาทราบภายหลังว่าพระวัดดังใช้เงินจากบัญชีวัดโอนให้ซึ่งสีกาก็สามารถชี้แจงกับอัยการที่เยอรมนีได้ทำให้มีคำสั่งยกฟ้องทั้งหมดอีกครั้ง
จากนั้นสีกาในนามประธานมูลนิธิ จึงฟ้องยักยอกทรัพย์กับพระวัดดัง เนื่องจากมีการนิมนต์พระไปแสดงธรรมเทศนาตามประเทศต่างๆ เพื่อรับบริจาคเงินด้วย แต่เนื่องด้วยเหตุการณ์การรับบริจาคเกิดขึ้นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำให้ศาลเยอรมนีสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจศาลเยอรมนี
วันนี้ ตนจึงเดินทางมาเพื่อมอบหลักฐานส่วนดังกล่าวให้ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เพื่อให้ตรวจสอบการใช้เงินวัดว่ามีความผิดหรือไม่ มีการนำเงินเข้าบัญชีวัดและใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือ พร้อมทั้งจะเข้ามาช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายคณะสงฆ์ด้วย
ส่วนทางด้านของสีกาคู่กรณี ถ้าหากจะต้องดำเนินคดีสีกาก็แจ้งกับตนว่ายินดีและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนว่าจะกันสีกาไว้เป็นพยานหรือไม่
ส่วนทางด้าน ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา รองประธานมูลนิธิกองทัพธรรม ได้ให้ข้อมูลว่าโดยปกติแล้วการใช้จ่ายเงินวัดจะต้องแบ่งเป็น 2 ส่วนคือบัญชีส่วนตัวและบัญชีที่ได้มาจากเงินบริจาค ซึ่งบัญชีที่ได้มาจากงานบริจาคนั้นจำเป็นต้องใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่มีการประกาศไว้โดยอ้างอิงตามกฎ ของ พ.ร.บ.สงฆ์