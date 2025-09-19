บิ๊กเต่า สอบเงินวัดดังปทุมย้อนหลัง พบหมุนเวียนกว่า 500 ล้าน เกี่ยวพันทั้งเงินวัดและสีกา

บิ๊กเต่า เผยกองปราบ เร่งตรวจสอบเส้นเงินวัดดังย่านปทุมธานี ตั้งปี 56-59
เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 19 กันยายน ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ภายหลังจากที่ทางด้านนายอนันต์ชัย ไชยเดช ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม เข้าไปพบ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) เพื่อมอบพยานหลักฐานเกี่ยวกับเส้นเงินพระวัดดัง จ.ปทุมธานี โดยใช้เวลาในการพูดคุยประมาณ 1 ชั่วโมง
ทางด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีสีกาจากประเทศเยอรมนี ส่งทนายความเข้ามาร้องเรียนกับทาง บก.ปปป. ให้ตรวจสอบพระวัดดังใน จ.ปทุมธานี ในฐานความผิดเกี่ยวกับ เป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ตามมาตรา 157 และ147 เรื่องนี้พนักงานสอบสวนได้มีการส่งสำนวนคดีไปที่ทาง ป.ป.ช. แต่ตำรวจก็ยังมีอำนาจในการสืบสวนอยู่
ในส่วนกรณีของกองบังคับการปราบปรามที่ได้รับข้อร้องเรียนให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556-2559 มีการตรวจสอบในหลายประเด็น แต่ขอสงวนไว้ก่อนไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงและเงินของวัด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ 500 ล้านบาท
ในส่วนข้อมูลหรือหลักฐานของทนายอนันต์ชัย ที่นำมามอบให้นั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ระบุว่า ยังมีบางส่วนที่โต้แย้งกันไปมา แต่มีข้อมูลเพิ่มเติมจากที่ทนายของสีกาเข้ามาร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ เป็นเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายของวัด และหลักฐานการคืนเงินของผู้เสียหาย
เบื้องต้นทางวัดยังไม่มีการประสานเข้ามาให้ข้อมูล ส่วนข้อมูลที่ทางทีมทนายความของวัดออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องเงินตั้งมูลนิธิในประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นคนละส่วนของการตรวจสอบ