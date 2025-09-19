พ้นประตูคุกไม่ถึง 5 นาที ‘จอมโจรพันหน้า’ ถูกจับซ้ำอีกรอบ ลวงตุ๋นเหยื่อในโลกออนไลน์
หนุ่มเพิ่งพ้นโทษคดีฉ้อโกงทรัพย์ เดินผ่านประตูเรือนจำไม่ถึง 5 นาที ถูกตำรวจ กก.ดส.รวบตัวอีกรอบ หลังเคยตระเวนฉ้อโกงหลอกลวงขายสินค้าให้กับเจ้าอาวาสตามวัดภาคเหนือและภาคอีสาน และได้รับฉายาว่าโจรพันหน้า ปี 2563 เนื่องจากเปิดเพจเฟซบุ๊กหลอกขายสินค้านับไม่ถ้วน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.), พ.ต.อ.ศานติ กรเกษม ผกก.ดส., พ.ต.อ.ประดิษฐ์ ติ๊บมา ผกก.สภ.แม่อาย, พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์, พ.ต.ท.มโรดม์ ขวัญเมือง, พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.กก.ดส. มอบหมายให้ พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. ทีมชุดสืบสวนนำกำลังไปจับกุม นายกมลเทพ อายุ 29 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดฝาง ที่ จ.115/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกง และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” และตรวจพบอีก 3 หมายจับ
1.หมายจับของศาลแขวงขอนแก่น ที่ จ.52/2568 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ฉ้อโกงทรัพย์”
2.หมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น ที่ จ.582/2568 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2568 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ฉ้อโกงและโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงิน ฝากโดยมิได้มีเจตนาเพื่อตน”
3.หมายจับของศาลจังหวัดกำแพงเพชร ที่ จ.132/2563 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” โดยจับกุมผู้ต้องได้ขณะกำลังเดินออกมาจากประตูเรือนจำจังหวัดลำพูน หลังเพิ่งจะพ้นโทษในข้อหาคดีฉ้อโกงทรัพย์
จนกระทั่งในวันนี้ พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. พร้อมตำรวจชุดสืบสวน กก.ดส.และ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชียงใหม่ สืบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้กำลังจะถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำจังหวัดลำพูน หลังเพิ่งจะพ้นโทษในข้อหาคดีฉ้อโกงทรัพย์ จึงนำกำลังรอที่ประตูทางออกของทางเรือนจำ พอนายกมลเทพเดินออกจากประตูมาไม่ถึง 5 นาที ตำรวจจึงแสดงหมายจับ และเข้าควบคุมตัวได้โดยละม่อม ก่อนจะนำตัวกลับมาสอบสวนที่ สภ.แม่อาย ภ.จว.เชียงใหม่
ทั้งนี้จากการสอบสวน นายกมลเทพรับสารภาพว่า ตระเวนก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยทำมาไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง ส่วนพฤติกรรมคือจะเปิดเพจเฟซบุ๊กหลอกขายสินค้าให้กับทางวัดต่างๆ พอเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินก็จะปิดเพจเฟซบุ๊กหนีทันที พอได้เงินมาก็จะนำไปเล่นพนันออนไลน์และเที่ยวร้านเหล้า อีกทั้งยังยอมรับว่าเคยเข้าเรือนจำมาแล้ว 7 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 20 ปี โดยเป็นข้อหาฉ้อโกงทั้งหมด
นอกจากนี้ พ.ต.ต.ยศชนินทร์ ประเสริฐโสภา สว.กก.ดส. ฝากประชาสัมพันธ์รวมถึงแจ้งเตือนภัยไปยังสถานที่วัดต่างๆ โดยผู้ต้องหารายนี้ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน หากรู้ว่าตกเป็นผู้เสียหาย สามารถมาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป