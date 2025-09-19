ด่วน! หญิงพลัดตกจากชั้น 6 กลางห้างดังย่านพระรามเก้า พบก่อนเกิดเหตุเดินมากับผู้ชาย ตร.เร่งหาสาเหตุ
วันที่ 19 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา เกิดเหตุหญิงพลัดตกจากที่สูง กลางห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ย่านพระรามเก้า ได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของผู้ที่มาใช้บริการ
ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รีบเข้าตรวจสอบพบว่ายังมีชีพจร จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้แพทย์ยื้อชีวิตอย่างเร่งด่วน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ห้วยขวาง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รับรับผิดชอบ ได้เร่งเข้าตรวจสอบหาสาเหตุ
เบื้องต้นทราบว่า หญิงคนดังกล่าวเดินมากับผู้ชาย จู่ๆ ได้หยุดตรงจุดดังกล่าวที่ชั้น 6 แล้วนำเก้าอี้มาวาง ก่อนขึ้นไปทำให้พลัดตกลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป