ตร.-ทหาร ไล่ตามเก๋งขับเข้าพื้นที่กองการบินฯกองทัพบก ไม่ยอมให้ตรวจค้น ย้อนศรหนีชน 6 คัน เจ็บ 1 ราย
วันที่ 19 ก.ย.68 เวลาประมาณ 17.15 น. ร.ต.อ.รัตนชัย สลับศรี รอง สว.จราจร สน.บางเขน พร้อมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางเขน ปฏิบัติหน้าที่อำนวยการจราจร บริเวณจุดกลับ หน้ากรมทหารราบที่ 11 ได้มีเจ้าหน้าที่ทหารมาขอความช่วยเหลือ ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้าไปในกองการบินศูนย์การเคลื่อนย้าย กองทัพบก และไม่ยอมให้ตรวจค้น และได้ขับหลบหนีออกมา หลบหนีมุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้แจ้งสกัดจับ
เมื่อไปถึงสะพานข้ามคลองบางบัว พบว่ารถยนต์คันดังกล่าว ได้เลี้ยววกกับย้อนศรมุ่งหน้าวงเวียนบางเขน และได้เฉี่ยวชนกับรถประชาชนสัญจร ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นชาย 1 ราย รถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวน 4 คัน รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายจำนวน 2 คัน
โดยรถยนต์คันดังกล่าวยังได้ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายออกถนนแจ้งวัฒนะขาออก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไล่ติดตาม ไปพบเสียหลักปีนฟุตปาธ หน้าคอนโด และได้ชนกำแพงซึ่งเป็นทรัพย์สินของคอนโดได้รับความเสียหาย ส่วนรถผู้ก่อเหตุได้รับความเสียหายยางซ้ายหน้าแตก จึงขับต่อไปไม่ได้
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหาร จึงได้ควบคุมตัว และตรวจค้นรถยนต์และบุคคลดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 (เคตามีน) จำนวน 3 ถุงเล็ก ในกระเป๋ากางเกงด้านหน้าข้างขวามือของผู้ที่ก่อเหตุในขณะตรวจค้น จึงได้นำตัวผู้ก่อเหตุพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน เบื้องต้นได้ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ผลปรากฏว่าไม่พบ จึงได้จัดทำบันทึกจับกุมพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป