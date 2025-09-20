ผกก.สน.บวรมงคล กำชับสายตรวจวาง 8 มาตราการตรวจเข้มสถานบันเทิงในพื้นที่
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.นิธิ ชาญประสิทธิ์ผล ผกก.สน.บวรมงคล และ พ.ต.ท.ณัฐกิตต์ ปิ่นทองดี
รอง ผกก.ป.สน.บวรมงคล สั่งการให้ พ.ต.ท.เจษฎา เทพแก้ว สวป.สน.บวรมงคล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2-0 สายตรวจชุดปฏิบัติการที่ 1 ร่วมตรวจสอบสถานบริการ ตามมาตรา 3(4) พ.ร.บ.สถานบริการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สน.บางพลัด
โดยได้กำชับข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
(1.)จัดพนักงานตรวจสอบบัตรประชาชน ผู้ใช้บริการ โดยไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
( 2.)สถานบริการไม่เปิดทำการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด
( 3.)สถานบริการต้องตรวจสอบไม่ให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ
( 4.)สถานบริการต้องไม่ให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานบริการ
(5.)ต้องไม่ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนันอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในการสถานบริการ
(6.)ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานบริการ
( 7.)จัดให้มีมาตรการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ เช่น บริการเรียกรถ
สาธารณะสำหรับผู้ที่มีอาการมึนเมา รวมถึงแนะนำสถานที่พักแรมบริเวณใกล้เคียง
( 8.)ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด ปิดของสถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 ลง 7 ธ.ค.66 โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดโดยผู้ดูแลสถานบริการทราบและเข้าใจข้อกำชับเป็นอย่างดี