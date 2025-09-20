สาวช็อก อดีตแฟนหนุ่มวิศวกร เลิกได้ 3 เดือน แอบตามมาง้อไม่สำเร็จ ลั่นไกจบชีวิตต่อหน้า

หนุ่มวิศวกรชลประทาน ง้อขอคืนดีแฟนสาวไม่สำเร็จ ยิงหัวตัวเองดับในรถ ลานจอดรถ รพ.สัตว์
เมื่อเวลา 13.25 น. วันที่ 20 กันยายน ร.ต.ท.ปรินทร์ ปกป้อง รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเขน รับแจ้งเหตุยิงตัวตายที่ รพ.สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.อนันต์ วรสาตร์ ผกก.สน.บางเขน พ.ต.ท.โกศลปิยะ สีมา รอง ผกก.สว. พ.ต.ท.พรชัย ว่องประเสริฐการ สว.สส. พ.ต.ต.ยุรนันท์ เพชรมณี สว.สส. เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์เวรนิติเวชฯ รพ.ภูมิพลฯ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นส่วนของอาคารจอดรถโรงพยาบาลมีความสูง 9 ชั้น ที่ช่องจอดรถบริเวณชั้นที่ 8 พบรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า 2 สีดำ หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร โดยประตูรถหลังฝั่งซ้ายเปิดออก ที่บริเวณเบาะผู้โดยสารหลังฝั่งซ้ายพบศพผู้เสียชีวิต
ทราบชื่อต่อมาคือ นายธีร์ธวัช หรืออ๊อฟ อายุ 34 ปี ชาว จ.กาญจนบุรี เรียนจบวิศวกรรมเครื่องจักรกล ม.เกษตรฯ ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกร ชลประทาน ฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักงานชลประทานที่ 10 สภาพนั่งหน้าคว่ำ พบบาดแผลถูกอาวุธปืนยิงเข้าขมับขวาทะลุขมับซ้ายตัวเอง 1 นัด บริเวณที่พักเท้าพบอาวุธปืนตกหล่นอยู่ ใต้ท้องรถ พบกองเลือดเต็มพื้น
ด้าน น.ส.หนู (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี กล่าวว่า ตนทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ส่วนนายธีร์ธวัช ผู้เสียชีวิต เป็นอดีตแฟนเก่าเพิ่งเลิกรากันช่วงเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา ก่อนเกิดเหตุตนพาสุนัขของตนมาเข้ารับบริการตามใบนัด เมื่อรักษาเรียบร้อย ตนขึ้นรถยนต์ยี่ห้อมาสด้า 2 สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร ขณะที่กำลังสตาร์ตเครื่องยนต์ จู่ๆ ตนได้ยินเสียงเปิดประตูจากด้านหลังฝั่งซ้าย เมื่อหันกลับไปมองพบนายอ๊อฟ อดีตแฟนเก่า ตนจึงถามว่าขึ้นมาทำไมและรู้ได้ยังไงว่าตนอยู่ที่นี่ โดยนายอ๊อฟตอบกลับว่า มาเฝ้าติดตามตัวอยู่นานแล้ว แต่ไม่เคยพบ จนกระทั่งพบตัววันนี้
น.ส.หนูกล่าวต่อว่า จากนั้นนายอ๊อฟถามตนว่า เราจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือไม่ ตนตอบว่าเป็นไปไม่ได้ จากนั้นนายอ๊อฟบอกว่า “งั้นเราคงต้องตายจากกัน” พร้อมนำปืนพกที่ติดตัวมาจ่อที่หัวตัวเอง โดยใช้มือด้านขวาจับปืน ก่อนลั่นไก 1 นัด ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก จากนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนจึงรีบเดินขึ้นมาดู กระทั่งพบว่ากลายเป็นศพดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุและใกล้เคียง พร้อมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปในสำนวนคดี ก่อนนำศพส่ง รพ.ภูมิพลฯ เพื่อผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง ก่อนประสานญาติเพื่อนำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป