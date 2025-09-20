บก.ลายจุด แฉ บัญชีม้า(เลี้ยง) ค้ามนุษย์ยุคใหม่ คนหายวันละ 1-3 ราย จี้ไทยต้องตามให้ทัน
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ได้โพสต์ข้อความผ่าน x เตือนสถานการณ์บัญชีม้าในประเทศไทย ที่ทุกคนต้องตามให้ทัน เพราะเป็น “ขบวนการค้ามนุษย์ในยุคใหม่” หลังมีผู้แจ้งคนหายเฉลี่ยวันละ 1-3 ราย ก่อนจะพบว่าถูกนำไปเป็น “ม้าเลี้ยง” ข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน จับสแกนหน้าเปิดบัญชี พอหมดประโยชน์ก็ส่งกลับไทย
โดยระบุว่า “ในวงการบัญชีม้า จะมีม้าอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า “ม้าเลี้ยง” ซึ่งจะหมายถึงคนที่ไปเปิดบัญชีม้าให้ แล้วจะต้องถูกนำตัวไปอยู่กับขบวนการบัญชีม้า โดยจะถูกควบคุมตัว โดยส่งตัวข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มีห้องเล็กๆและอาหารกิน รอจนกว่าจะมีเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชี แล้วม้าเลี้ยงจะต้องสแกนหน้าเพื่อให้โอนเงินออกมาได้
จากข้อมูลของศูนย์ข้อมูลคนหายปัจจุบันเรามีครอบครัวคนหายที่แจ้งว่าสมาชิกขอครอบครัวถูกหลอกให้ข้ามฝั่งทำงานเป็นม้าเลี้ยง 66 ราย โดยทุกวันจะมีกาาแจ้งความเคสลักษณะนี้มาที่ ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา วันละ 1-3 ราย
เมื่อม้าเลี้ยงถูกใช้งานจนบัญชีถูกปิด ม้าเลี้ยงจะถูกขายต่อเพื่อให้ไปทำงานอื่น เช่น โทรศัพท์ไปหลอกคนอื่น หรือส่งข้อความไปหลอกลวง แต่ถ้าใช้การไม่ได้แล้วก็จะถูกส่งตัวกลับมาไทย
นี่คือ ขบวนการค้ามนุษย์ในยุคใหม่ เป็นการใช้ Identity ของคนๆนั้นไปหากิน แต่กฎหมายที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ยังตีความไปไม่ถึงการใช้ประโยชน์จากมนุษย์ผ่าน Identity ทาง Online นักกฎหมายอาจต้องลงมาทำงานในจุดนี้
สังคมต้องไล่ตามให้ทันอาชญากรรมและกลไกที่ใช้ทำสงครามกับขบวนการเหล่านี้ ไอ้ที่เราเห็นข่าวคนโดดตึก โดนแม่น้ำ พวกเขาเหล่านั้นบางส่วนอาจเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อทั้งถูกหลอกเงินหรือหลอกให้ไปทำบัญชีม้า
ตื่นกันได้แล้วครับ อาชญากรทำงาน 24 ชม.”