บุกคอนโดจับ ครูศิลปะ ล่วงละเมิดทางเพศ น.ร.หญิง ป.5 ใจสลายต้องรักษาตัวในรพ.

จับ ครูศิลปะ ล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง ป.5 จนมุมรับทำจริง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง จว.สระแก้ว พ.ต.ท.หญิง ชาดา เสสะเวช สว.กก.ดส., พ.ต.ต.ธัญพีรสิษฐ์ จุลพิภพ สว.กก.สส.3 บก.สส.บช.น. นำกำลังร่วมกันจับกุม นายสมิท (นามสมมติ) อายุ 49 ปี ข้าราชการครู สอนวิชาศิลปะ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ตามหมายจับศาลจังหวัดสระแก้ว ที่ 281/2568 ลงวันที่ 16 กันยายน 2568 ขณะหลบหนีอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โดยสืบสวนสอบสวนพบว่าครูคนนี้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 โดยการล่อลวงหลายครั้ง ทั้งยังกระทำการรุนแรงจนเด็กได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมานกายและใจจนต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลร่วมเดือน
หลังรับแจ้งว่ามีครูกระทำต่อเด็กนักเรียนแบบนี้ ตำรวจ สภ.โคกสูง เร่งรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติหมายจับจากศาล นำมาสู่การติดตามจับกุม ฐานกระทำชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม,กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม,พรากเด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควร เพื่อการอนาจาร,พาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา แต่อ้างว่า “เด็กมายั่วก่อน” หลังจับกุมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โคกสูงเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย