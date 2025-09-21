ตร.รวบผู้ก่อเหตุ 1 ใน 2 ราย ดำเนินคดีกลุ่มเพื่อน 18 ราย เหตุวุ่นคอนเสิร์ต ม.รามฯ
ผกก.หัวหมาก เผยจับกุมผู้ก่อเหตุ 1 ใน 2 ราย พร้อมดำเนินคดีกลุ่มเพื่อนร่วมก่อเหตุ 18 ราย กลางคอนเสิร์ตบิ๊กแอสงานบุญสารทเดือน 10 ม.รามคำแหง
จากกรณีตำรวจ สน.หัวหมาก รับแจ้งเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทมีผู้บาดเจ็บหลายราย ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเอราวัณและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ที่เกิดเหตุเป็นงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ปี 2568 มีประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากมาร่วมงาน บริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ตขณะนั้นวง Big Ass กำลังร้องเพลงก่อนตายอยู่บนเวที ด้านล่างเวทีก็เกิดทะเลาะกันขึ้น และหลังจากนั้น วง Big Ass ก็ประกาศหยุดการแสดงทันที จากนั้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 5-6 ราย สภาพมีแผลถูกอาวุธมีดแทงเลือดอาบ ทีมอาสาสมัครกู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนั้น
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ สน.หัวหมาก พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.สน.หัวหมาก เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หัวหมาก ได้มีการวางแผนและจัดกำลังสายตรวจ พร้อมทั้งชุดสืบสวน อยู่บริเวณโดยรอบงานตั้งแต่วันที่ 1-4 ที่มีการจัดงานที่ผ่านมา จนกระทั่งคืนสุดท้ายเกิดเหตุ ชุดสืบสวน สน.หัวหมาก ได้ทำการแฝงตัวเข้าไปปะปนกับกลุ่มคนบริเวณที่เกิดเหตุ จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุ 1 ใน 2 ได้ ทราบชื่อคือ นายธนวินทร์ อายุ 24 ปี เป็นวัยรุ่นเข้ามารับชมคอนเสิร์ตบริเวณดังกล่าว
ส่วนผู้ก่อเหตุอีก 1 ราย อยู่ระหว่างติดตามจับกุม ส่วนกลุ่มเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บ 18 ราย ได้มีการจัดทำประวัติและดำเนินคดีข้อหาร่วมกันทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณะ หรือสาธารณสถาน หรือกระทําโดยประการอื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทางสาธารณะหรือสาธารณสถาน” ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับในอัตราสูงสุด คนละ 5,000 บาทแล้ว ทั้งนี้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้เร่งรัดให้จับกุมผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วต่อไป