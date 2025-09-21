จับ ‘ไอ้ท็อป’ หัวหน้าแก๊งไทยใหญ่ 999 ได้ที่ ฉะเชิงเทรา พบเตรียมหนีเข้ากัมพูชา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ตามที่พลตำรวจโท กฤตธาพล ยี่สาคร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สั่งทุกหน่วยในสังกัดไล่ล่า ไอ้ท็อป ทรชนคนอันธพาล คาดว่าหาทางหนีออกนอกชายแดน ตามช่องทางธรรมชาติ และจัดกำลังเฝ้าชายแดนทุกจุดนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 และ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 1 จับกุมตัวไอ้ท็อป ทรชนคนอันธพาล หัวหน้าแก๊งไทยใหญ่ 999 ร่วมไอ้หม่องมือฟันมือเด็ก 14 ปี ได้แล้วที่ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ขณะเตรียมหลบหนีเข้าฝั่งกัมพูชา