เอม-เขยเล็ก เข้าเยี่ยมวันนี้ ราชทัณฑ์ แจงหลังลือสะพัด ‘ทักษิณ’ อาการทรุดส่งตัวเข้ารพ. 

เอม-เขยเล็ก เข้าเยี่ยมวันนี้ ราชทัณฑ์ แจงหลังลือสะพัด ‘ทักษิณ’ อาการทรุดส่งตัวเข้า รพ.
เมื่อเวลา 10.55 น. วันที่ 22 กันยายน ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ ชินวัตร พร้อมทีมงาน ได้เดินเข้ามายังบริเวณอาคารศูนย์บริการงานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังเรือนจำกลางคลองเปรม เพื่อประสานทำเรื่องขอเยี่ยมในส่วนของครอบครัวนายทักษิณ
นายวิญญัติ ระบุว่า วันนี้จะมีเพียง น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร มาเยี่ยม เบื้องต้นยังไม่แน่ใจว่า น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรืออิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรี บุตรสาวคนเล็กของนายทักษิณ ชินวัตร จะมาเข้าเยี่ยมด้วยหรือไม่ ทราบว่าท่านอาจจะติดภารกิจ
ทนายวิญญัติกล่าวทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาจาก จ.ปทุมธานี จ.ชลบุรี จ.กาญจนบุรี หรือทางฝั่งตะวันออก ตะวันตก รวมถึงชาวต่างชาติที่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากมีภรรยาเป็นชาวไทย จึงมาร่วมเดินทางให้กำลังใจนายทักษิณ ซึ่งทนายวิญญัติระบุสั้นๆ ว่า นายทักษิณรับรู้ว่ามีพี่น้องมาคอยให้กำลังใจอยู่ด้านหน้าเรือนจำ ท่านทราบเรื่องนี้ ก่อนขอตัวจากวงสื่อมวลชน เพื่อเตรียมเข้าไปเยี่ยมนายทักษิณภายในเรือนจำกลางคลองเปรม
ต่อมาเวลา 10.55 น. น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ และนายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามีของ น.ส.แพทองธาร เดินทางมาเยี่ยม นายทักษิณ ชินวัตร กลุ่มคนเสื้อแดงยืนให้กำลังใจ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในห้วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีกระแสข่าวลือสะพัดว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำได้นำตัวนายทักษิณไปตรวจสุขภาพร่างกายที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หลังจากที่มีอาการอ่อนเพลีย รวมถึงมีอาการปวดตามร่างกาย เนื่องจากนายทักษิณมีโรคประจำตัว เพื่อเป็นการตรวจเช็กอาการตามโรค และหลังเข้ารับการตรวจเสร็จสิ้น ก็นำตัวกลับเข้ามาที่เรือนจำกลางคลองเปรม
ซึ่งเรื่องนี้ นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ รองโฆษกกรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงว่า ราชทัณฑ์ไม่ได้มีการส่งตัวนายทักษิณเข้าโรงพยาบาลแต่อย่างใด ขณะนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง นายทักษิณยังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม ส่วนอาการของนายทักษิณยังคงอ่อนเพลียและปวดตามร่างกายอยู่บ้างตามปกติของผู้สูงอายุ และเมื่อเปิดทำการในวันที่ 22 ก.ย. ก็มีคิวนัดพบแพทย์ โดยแพทย์จะเข้ามาตรวจที่เรือนจำเป็นปกติอยู่แล้ว