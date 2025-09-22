ทลายแหล่งซิลิโคนเถื่อน ทั้งเสริมจมูก-คาง ส่งขาย กว่า 20 คลินิกดัง กลางกรุง
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ.สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ.ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำหมายศาลอาญากรุงเทพใต้ เข้าตรวจค้นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และยาผิดกฎหมาย ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยส่งขายให้กับคลินิกเสริมความงามหลายแห่งในกทม.
จากการตรวจค้นพบ นายเอกสิทธิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ยอมรับว่า เป็นผู้ดูแลสถาน และยังพบของกลาง ซิลิโคนเสริมจมูก จำนวน 13,021 ชิ้น, ซิลิโคนเสริมคางจำนวน 1,404 ชิ้น, ผลิตภัณฑ์ยา 15 รายการ รวม 1,192 ชิ้น ทั้งหมดมูลค่า 8 ล้านบาท
สำหรับการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสผู้ลักลอบจำหน่ายซิลิโคนเสริมจมูกและคางที่ไม่ได้มาตรฐาน และยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยส่งขายให้สถานพยาบาลเสริมความงามกว่า 20 แห่ง มานานกว่า 3 ปี จึงทำการสืบสวนจนทราบสถานที่ ก่อนขออำนาจศาลอาญากรุงเทพฯใต้ เข้าตรวจจับกุมดังกล่าว
สอบสวน นายเอกสิทธิ์ รับสารภาพว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีไว้เพื่อส่งขายให้กับคลินิกเสริมความงาม และลูกค้าทั่วที่สั่งซื้อทางออนไลน์ จึงแจ้งข้อหา “ขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ, ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายยาที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา” นำตัวส่งพนักงานสอบสวน บก.ปคบ.ดำเนินคดีต่อไป
ด้าน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าวว่า ซิลิโคนไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนจมูก ,หน้าผาก หรือคาง ต้องผ่านการผลิตแบบพิเศษ เรียกว่า Medical Grade Silicone ซึ่งต้องสะอาด ปลอดเชื้อ เพื่อให้สามารถนำมาใช้กับร่างกายของมนุษย์ได้อย่างปลอดภัย ซิลิโคนเสริมความงามจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับอนุญาตจาก อย. เพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย หากนำซิลิโคนเถื่อน หรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับ มาให้กับผู้รับบริการ ย่อมมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ ทั้งการอักเสบ ติดเชื้อ จนทำให้เสียโฉม หรืออาจถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกด้วย