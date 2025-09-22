สาว แฉ อาจารย์ อ. หมอดูผู้วิเศษ หลอกบูชาองค์เทพ สูญเกือบ 3 ล้าน สุดช้ำชีวิตไม่ดีขึ้น แถมเป็นหนี้

สาว แฉ อาจารย์ อ. หมอดูผู้วิเศษ หลอกบูชาองค์เทพ สูญเกือบ 3 ล้าน ชีวิตไม่ดีขึ้น แถมเป็นหนี้ หลังรู้จักผ่านรายการดัง อ้างชื่อดาราอักษรย่อ น.-ญ. เคยบูชา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กันยายน 2568 ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ผู้เสียหายเดินทางเข้าร้องเรียนต่อทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม หลังถูก “อาจารย์ อ.” หมอดูอ้างเป็นผู้วิเศษ หลอกให้บูชาองค์เทพ เสียหายกว่า 2 ล้านบาท ชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น กลับแย่ลงเพราะต้องเป็นหนี้จากการกู้เงินมาบูชา
น.ส.ตุ๊กตา (นามสมมติ) ผู้เสียหาย กล่าวว่า รู้จักหมอดู อ. ผ่านรายการของพิธีกรคนดัง จึงติดต่อไปทางไลน์เพื่อขอดูดวง ราคา 999 บาท โดยต้องรอคิว 1-2 ปี แต่หากอยากได้คิวเร่งด่วนต้องจ่าย 5,000 บาท จะเหลือรอคิวครึ่งปี แต่หากอยากได้เร็วกว่านั้น ก็จะมีค่าดูดวงหลักหมื่น
โดยระหว่างที่ตนจองคิวรอดูดวงแล้ว ได้ไปเจอแอดมินของอาจารย์บนเฟซบุ๊ก โดยมีการเสนอบูชาเครื่องรางองค์เทพ อ้างว่าจะได้ใกล้ชิดอาจารย์มากขึ้น อีกทั้งยังบอกว่าตนมีปัญหาธุรกิจ ต้องบูชาองค์พระพิฆเนศ และพระแม่ลักษมี องค์ละ 45,000 บาท รวม 90,000 บาท โดยที่ก็ยังไม่ได้เริ่มดูดวง
จากนั้นแอดมินได้พาตนเข้ากลุ่มลับ และอ้างถึงดาราผู้มีชื่อเสียง น., ดารา ญ. และดีเจคนหนึ่ง ว่าบูชาองค์เทพต่าง ๆ ของอาจารย์ ก่อนจะให้สมาชิกประมูลเครื่องรางเหล่านี้ บางทีก็อ้างว่าองค์เทพเรียก อยากจะไปอยู่ด้วย บ้างก็บอกว่าจะช่วยแก้ปัญหาในชีวิต หรือทำให้ร่ำรวยขึ้น
ทุกครั้งที่มีการประมูล ทั้งแอดมินและคนในกลุ่มก็จะช่วยกันเชียร์ ว่าเป็นบุญมาก จนตนต้องยอมบูชาจากแรงกดดัน ขณะที่ในใจไม่ได้มองว่าเป็นบุญ แต่มองว่า “ชิบหายมากเลย” เพราะตอนนั้นไม่มีเงินแล้ว มารู้ตอนหลังพบว่าราคาที่ตนได้เป็นราคาสมาชิกกลุ่มอเมริกา ซึ่งแพงกว่าราคาสมาชิกกลุ่มไทยเท่าตัว
นอกจากนี้ เมื่อจะมีการทำพิธีในวันมงคลต่าง ๆ ก็อ้างว่าหากเข้าร่วมพิธีก็จะรวยขึ้น แต่ต้องจ่ายเงินบูชาเพิ่ม มีค่าของถวายของไหว้ เครื่องรางต่าง ๆ อีก รวมแล้วตนบูชาองค์เทพไปกว่า 20 องค์ ภายในเวลาเพียง 3 เดือน รวมมูลค่า 2-3 ล้านบาท
และทุก ๆ การบูชาองค์เทพ อาจารย์ อ. ก็จะดูดวงให้ฟรี 30 นาที เพื่อจูงใจให้เกิดการบูชาครั้งต่อไป แต่สุดท้ายชีวิตก็ไม่ได้ดีขึ้น กลับกันหนักกว่าเดิม ยิ่งเป็นหนี้จากการบูชาองค์เทพ เพราะเมื่อบอกว่าไม่มีเงิน แอดมินก็จะบอกให้ไปกู้เงินบัตรเครดิตเพื่อนำมาบูชา ทำให้ตอนนี้เป็นหนี้อยู่ประมาณ 3 ล้านบาท จากนั้นก็เริ่มเป็นโรคซึมเศร้า
ผู้เสียหาย กล่าวด้วยว่า อยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ และหากใครเจอเหตุการณ์แบบตนอยากให้มีสติ และคิดให้เยอะที่สุด
ด้าน ทนายรณณรงค์ กล่าวว่า เบื้องต้นมีรายชื่อผู้เสียหายกว่า 30 รายชื่อในกลุ่มที่อเมริกา ยอดเงินกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งผู้เสียหายกำลังเตรียมมอบอำนาจตั้งทีมทนายความเพื่อดำเนินคดี ส่วนผู้เสียหายในกลุ่มไทยก็ยังมีอีกจำนวนมาก อยู่ระหว่างรวบรวมผู้เสียหาย
ซึ่งทางเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม อยู่ระหว่างดูประเด็นในข้อกฎหมาย จากนั้นเมื่อพยานหลักฐานพร้อมก็จะพาผู้เสียหายไปพบตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อปรึกษาเรื่องการดำเนินคดีต่อไป เพราะทราบตอนนี้ตำรวจกำลังขยายผลเรื่องกลุ่มผู้วิเศษอยู่