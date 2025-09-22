ปคบ. ทลายเครือข่ายบุหรี่ไฟฟ้า ยึดของกลางล็อตใหญ่มูลค่า 10 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 22 กันยายน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. พ.ต.ท.วิศรุต บางน้ำเค็ม สว.กก.1 บก.ปคบ. ร่วมแถลงจับกุมนายพันธวงศ์ ลายกระ อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯพร้อมของกลาง บุหรี่ไฟฟ้า จกว่า 5 หมื่นชิ้น รถยนต์ 2 คัน มูลค่าของกลางประมาณ 10 ล้านบาท หลังจับกุมตัวได้ที่ บ้านเลขที่ 112/162 ซอยกาญจนาภิเษก 3 หมู่บ้านชื่นสุข แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ ฯ
ทั้งนี้ก่อนหน้าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมเครือข่ายลักลอบส่งขายบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ต่อจากนั้นได้ขยายผลการจับกุมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวเตรียมลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ก่อนนำเข้ามาเก็บไว้ในกรุงเทพฯ เพื่อรอส่งขายให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ จึงส่งกำลังลงพื้นที่เพื่อวางแผนเข้าจับกุม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ทราบว่า บุหรี่ไฟฟ้าล็อตดังกล่าว ถูกนำมาเก็บสต๊อคเอาไว้ที่บ้านพักหลังหนึ่งย่านบางแค ซึ่งใช้เป็นสถานที่แพ๊คสินค้า ก่อนจะนำไปจัดส่งผ่านขนส่งเอกชน จึงนำกำลังเข้าตรวจค้น และจับกุมตัวนายพันธวงศ์ พร้อมของกลางบุหรี่ไฟ้ฟ้าได้เป็นจำนวนมากดังกล่าว
สอบสวน นายพันธวงศ์ รับสารภาพว่า ตนอยู่ในขบวนการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจริง โดยทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าในกทม. และจังหวัดใกล้เคียง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. ดำเนินคดี และขยายผลการจับกุมไปยังตัวผู้บงการต่อไป